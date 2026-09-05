Anomalie zilnică de temperatură înregistrată în regiunea Niño 3.4*, raportată la o perioadă de bază mobilă de 30 de ani (°C)

Africa și Asia, cele mai afectate

El Niño va provoca crize umanitare majore în regiunile cele mai vulnerabile ale lumii, în timp ce ajutorul extern vital este redus drastic de țările bogate. Potrivit The Independent, ploile torențiale și inundațiile vor afecta Africa de Est, în timp ce seceta va deveni mai intensă în sudul continentului, punând în pericol securitatea alimentară și mijloacele de trai.

India se confruntă deja cu o slăbire neobișnuită a ploilor musonice, iar Indonezia cu incendii de proporții catastrofale. Unul din patru produse alimentare importate de europeni, inclusiv orez, cafea, cacao și fructe tropicale, provine din regiuni expuse efectelor El Niño, ceea ce ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor.

49 de milioane de oameni vor suferi din cauza foamei

Organizațiile umanitare avertizează că această criză vine într-un moment extrem de dificil. Dr. Philip Goodwin, CEO Unicef UK, a declarat pentru The Independent: „Lumea se așteaptă la acest El Niño într-un moment extrem de nepotrivit. Vedem semnele de avertizare, dar agențiile umanitare sunt nevoite să se pregătească cu resurse reduse. Cei mai săraci din lume suferă primii și cel mai grav din cauza schimbărilor climatice”.

Potrivit Programului Alimentar Mondial al ONU (WFP), El Niño ar putea împinge încă 49 de milioane de oameni spre foamete la nivel global. Directorul serviciului de climă și reziliență al WFP, Richard Choularton, citat de The Independent, a subliniat:

„Locurile cele mai afectate de El Niño sunt, de obicei, cele care se confruntă deja cu unele dintre cele mai grave crize alimentare. Estimăm că anul acesta avem nevoie de aproximativ 13 miliarde de dolari pentru a satisface nevoile alimentare de urgență, dar ne așteptăm să primim doar jumătate din această sumă”.

Record de încălzire a Pacificului în 2026

Secretarul general al ONU, António Guterres, a atras atenția asupra intensității acestui fenomen climatic: „El Niño este supraîncărcat sub ochii noștri… Știința nu lasă loc de îndoială: planeta se află în ape necunoscute, iar aceste ape se încălzesc”.

În mod normal, El Niño apare la fiecare doi până la șapte ani, cu creșteri ale temperaturii apei în Pacificul tropical de 1-2 grade Celsius. În 2026, însă, temperatura a depășit deja 2,6 grade și se estimează că va atinge 4 grade în noiembrie.

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