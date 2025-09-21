„A lovit în oameni. Dacă făcea reformă, nu aveam nimic împotrivă”, a explicat ea.

Întrebată despre declarațiile făcute de Bolojan, care a susținut recent că nu a știut ce deficit bugetar uriaș are România până nu a ajuns la Palatul Victoria, Lasconi a răspuns că Bolojan minte.

„Minte sută la sută. Să nu uităm, ministrul de Finanțe era colegul lui. Eu știam că bugetul nu este real și am spus, vreau să văd bugetul real, echipele alea de lucru între toate partidele politice. A fost o vrăjeală. Eu nu am vrut să mint. Nu o să mint niciodată oamenii. Pentru ei, puterea e mai importantă decât caracterul și coloana vertebrală”, a adăugat primarul din Câmpulung.

Lasconi a fost primul candidat la alegerile prezidențiale 2024 care a spus că îl va propune pe Ilie Bolojan prim-ministru dacă ea va ajunge să conducă România.

Elena Lasconi a rezistat în funcția de președinte USR exact un an, pentru că a devenit președinta partidului în iunie 2024. Ea a candidat în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 și a ieșit pe locul doi, după Călin Georgescu, dar pe 6 decembrie 2024 CCR a anulat rezultatele scrutinului.

Ulterior, la alegerile prezidenţiale din mai 2025 (primul tur), a obținut doar 2,7% din voturi, clasându-se pe locul 5, după George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta, motiv pentru care și-a dat demisia de la șefia USR. Lasconi a fost însă trădată de Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu, care au întors armele contra propriei șefe și au preluat partidul cu o lună înaintea alegerilor ca să îl susțină pe Nicușor Dan, care avea să devină președinte. După aceea, Moșteanu a devenit ministrul USR al apărării.