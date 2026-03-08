Fotografia Elenei, românca dispărută de șase zile în Italia, făcută publică

Căutările continuă pentru Elena Rebeca Burcioiu, tânăra de 21 de ani de origine română dispărută fără urmă în Foggia, în sudul Italiei.

De luni dimineață, 2 martie, nu mai există nicio informație despre ea, dispariția fiind sesizată în aceeași zi, spre seară, de o conațională care a mers la poliție pentru a depune plângere.

Prefectura din Foggia a publicat fotografia tinerei și a cerut oricărei persoane care are informații despre acest caz să sune numărul de urgență 112.

Prefectura din Foggia a publicat fotografia Elenei. Sursa foto: antennasud.com

Venise în Italia cu doar trei luni înainte

Elena, rămasă fără părinți și fără frați sau surori, ajunsese în Italia, la Foggia, în urmă cu aproximativ trei luni, împreună cu o prietenă româncă, potrivit La Repubblica.

În dimineața zilei de 2 martie, cele două ar fi ajuns, ca de obicei, împreună în apropierea șoselei Strada Statale 16, în direcția San Severo. Stabiliseră să se întâlnească din nou la finalul dimineții pentru a se întoarce acasă, locuind împreună.

Elena însă nu a mai revenit și nu a mai dat niciun semn de viață.

Telefonul tinerei, găsit pe marginea drumului

Prietena ei a încercat fără succes să o contacteze telefonic, după care a alertat forțele de ordine. În seara de 2 martie, polițiștii au găsit telefonul mobil al tinerei pe marginea drumului.

Au fost mobilizate echipe de intervenție, inclusiv scafandrii din Bari și Taranto.

Căutări în bazine de irigații și fântâni

În noaptea dintre joi și vineri, scafandrii au verificat inclusiv un bazin mare folosit pentru irigații, însă fără rezultat. De asemenea, au fost inspectate fântâni și zone agricole din apropierea drumului statal 16, acolo unde tânăra de 21 de ani fusese văzută ultima dată.

Elena Rebeca Burcioiu are aproximativ 1,65 de metri înălțime, ochii căprui și părul castaniu, cântărește 63 de kilograme și nu are tatuaje sau semne distinctive.

În momentul dispariției purta o bluză maro, pantaloni negri și pantofi negri.

Căutările, care au fost extinse la nivel național, sunt coordonate de autorități în cadrul planului activat de prefectură pentru găsirea persoanelor dispărute. Investigațiile sunt conduse de poliția din Foggia, care analizează toate pistele posibile.

Ancheta continuă pentru a stabili ce s-a întâmplat cu tânăra româncă.

