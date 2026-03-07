Româncă dispărută în Italia, căutată în lacuri și canale

Căutările pentru Elena, tânăra de origine română dispărută în dimineața zilei de 2 martie, continuă cu intensitate în zona orașului Foggia, din sudul Italiei, potrivit Stato Quotidiano.

Începând cu ora 6.00, vineri, la dispozitivul interinstituțional coordonat de Prefectura din Foggia s-au alăturat și scafandrii pompierilor din Bari. Militarii verifică lacurile de acumulare și canalele din zona Borgo La Rocca, o zonă agricolă situată la aproximativ 10 kilometri de Foggia.

Elena locuia în Peninsulă de nici 3 luni

Elena are 21 de ani și locuia în Italia de aproximativ trei luni. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, tânăra lucra ca muncitoare agricolă.

În ultimele săptămâni însă, ea ar fi început să se prostitueze în apropierea unui pod situat lângă ieșirea spre Manfredonia, împreună cu o conațională.

De altfel, aceasta din urmă a fost cea care a semnalat dispariția tinerei și, potrivit relatărilor, femeia ar fi primit amenințări din partea unui bărbat implicat în același circuit.

Tânăra dispărută are aproximativ 1,65 de metri înălțime, ochii căprui și părul castaniu, cântărește 63 de kilograme și nu are tatuaje sau semne distinctive.

În momentul dispariției purta o bluză maro, pantaloni negri și pantofi negri.

Căutată cu drone și câini de urmă

Prefectura din Foggia a activat planul provincial pentru persoane dispărute. La operațiuni participă mai multe structuri: poliția, carabinierii, Guardia di Finanza, pompierii și unități ale protecției civile.

Operațiunile se concentrează în zona în care tânăra a fost văzută ultima dată, în apropierea drumului statal 16, între intersecția drumului care duce spre San Severo și zona Borgo La Rocca, iar ancheta coordonată de poliție nu exclude nicio ipoteză.

Telefonul tinerei, găsit pe marginea drumului

Până în prezent, căutările nu au dus la descoperiri concrete.

Totuși, anchetatorii analizează telefonul mobil al tinerei, care a fost găsit pe marginea drumului statal 16, în zona în care a fost văzută ultima dată.

Dispozitivul ar putea oferi indicii importante pentru stabilirea circumstanțelor în care Elena a dispărut.

Conform publicației Il Messaggero, tânăra este orfană și nu are frați sau surori.

Căutarea româncei a fost extinsă la nivel național.

În urmă cu doar câteva zile, tot în Italia, o româncă în vârstă de 36 de ani a fost găsită moartă în curtea unei clădiri abandonate din Catania. Procurorii au făcut public numele victimei și au solicitat sprijinul celor care au cunoscut-o, în cadrul unei anchete deschise pentru omor.

La sfârșitul anului trecut, tot în Italia, o româncă în vârstă de 25 de ani a fost găsită într-un canal din Padova și a murit după două zile de agonie. Cu câteva luni înainte, o altă româncă, Denisa Maria Adas, dispărută în orășelul Prato din Peninsulă, a fost găsită fără viață. Femeia, care lucra ca escortă, a scris în ultimul mesaj trimis înainte să dispară, că se teme pentru viața ei, după ce a întâlnit un bărbat periculos.

