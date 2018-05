Elena Udrea susține că a primit o ofertă care ar putea să o transforme în milionară în dolari din partea celor de la Netflix – platforma de streaming care recent a încheiat o înțelegere cu soții Obama.

“Am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare și mai interesant că sunt aici”, a declarat Elena Udrea, pentru Gazeta Sporturilor.

Fostul deputat, care așteaptă sentința în dosarul Gala Bute, susține că a avut mai multe discuții pe această temă, însă decizia finală nu a fost luată, încă. “A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant”, a mai spus fostul ministru al Turismului.

Totodată, Elena Udrea susține că oferta primită a putea să o transforme în milionară în dolari.

Reporter Gazeta Sporturilor: E vorba și de niște bani? Bănuiesc că nu deveniți milionară din asta…

Elena Udrea: Ba da! În dolari!

Reporter Gazeta Sporturilor: Doar pentru că acceptați sau din vânzări?

Elena Udrea: Depinde de cum voi negocia. Eu tot timpul am spus că trebuie să scriu o carte despre viața mea. Acum, am zis că e prea puțin, mai bine fac un film. Am zis că dacă tot nu știu din ce să fac bani, că deocamdată nu am habar dacă sunt om de afaceri sau nu.