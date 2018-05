Fostul cuplu prezidențial ”au intrat într-o înțelegere multi-anuală pentru a produce filme și seriale pentru Netflix, incluzând potențial și spectacole cu scenariu, fără scenariu, documentare și altele”, a anunțat Netflix pe Twtter.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

