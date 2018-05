Elena Udrea, din Costa Rica: „Am plecat din România când mi-am dat seama că nu am nicio șansă să fiu judecată corect”

Elena Udrea a vorbit, joi seară, la Antena 3, în primul interviu după ce a plecat în Costa Rica. Fostul ministru al Turismului a spus că a plecat din România pentru că și-a dat seama că nu are în țară șansa de a fi judecată corect.

”Nu am fugit din țară. Sunt aici asumat, am fost în fața autorităților din Costa Rica, am cerut acest statut de protecție pe care am considerat că e obligatoriu să îl am. Am plecat din România când mi-am dat seama că nu am nicio șansă să fiu judecată corect. Nu-mi doresc să trăiesc în altă parte decât în România. Nu vreau să stau în altă parte. Vreau să mă întorc acasă”, a spus Elena Udrea, la Antena 3.

Elena Udrea a plecat în Costa Rica în luna februarie, însă imediat după ce jurnaliştii de la Rise Project au publicat informaţia, avocatul fostului deputat a precizat că aceasta se află în Grecia.

La mijlocul lunii aprilie, Elena Udrea a transmis, prin intermediul avocatului său, că este refugiat politic în Costa Rica.

Judecătorii ICCJ stabilesc în 23 mai decizia definitivă în cazul Gala Bute. DNA cere condamnarea ministrului Ion Ariton, achitat la fond, în cazul „Gala Bute” și pedepse cu executare în cazul celor condamnați la pedepse cu suspendare, pentru că au recunoscut faptele, precum și mărirea pedepselor celor condamnați la închisoare cu executare.

Citește și: GRAFICĂ / ,,Brigada fugarilor” – Elena Udrea, Alexander Adamescu și Sebastian Ghiță, pe lista suspecților celebri ,,refugiați” în alte state