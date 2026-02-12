Elevul a presupus că a uitat abonamentul acasă

Potrivit mamei băiatului, citată de Il Giornale di Vicenza, incidentul s-a produs în stația de autobuz Piovene, în San Felice. Adolescentul a încercat să-și găsească abonamentul înainte de a urca în autobuz, dar, nefiind sigur că îl are, a informat șoferul despre situație. Acesta i-a cerut să coboare, lăsându-l singur în ploaie, relatează publicația italiană Rai News.

„I s-a spus să coboare”, a declarat mama băiatului.

„A rămas în ploaie, singur, până când a reușit să ne sune, iar bunicul său a venit să-l ia”.

În mod ironic, abonamentul se afla în posesia tânărului, dar, din cauza confuziei, acesta a presupus că l-a uitat acasă.

Compania de transport public a confirmat că o investigație este în desfășurare

„Dacă episodul va fi confirmat, comportamentul șoferului va fi sancționat, deoarece contravine clar politicii noastre și regulilor de călătorie menționate în Carta Serviciilor noastre”, se arată într-un comunicat oficial al Societății de Transport Vicenza (Svt).

Conform regulilor Svt, utilizatorii de abonamente care nu pot prezenta documentul la cerere au la dispoziție 15 zile pentru a demonstra că sunt în posesia unui abonament valid. În acest caz, nu s-a aplicat nicio sancțiune, ci doar decizia de a-l lăsa pe băiat în afara autobuzului, ceea ce contravine politicii companiei.

Președintele Svt, Angelo Sandonà, a oferit scuze publice familiei.

„În numele companiei, îmi cer scuze publice elevului și familiei acestuia pentru acest episod regretabil. Comportamentul descris nu reflectă valorile și standardele companiei noastre”.

Sandonà a reiterat că minorii nu ar trebui niciodată lăsați în asemenea situații.

„Avem o responsabilitate față de utilizatorii noștri, mai ales când este vorba de minori. Regulile trebuie aplicate cu respect față de persoana din fața noastră”.

„Dacă se confirmă, această situație lasă un gust amar. Un tânăr cu dizabilități, lăsat singur în ploaie, nu este doar o problemă legată de reguli, ci una de umanitate, responsabilitate și bun simț. Transportul public este un serviciu care trebuie să fie bazat pe respect, iar personalul implicat trebuie să fie un exemplu al acestui principiu”, a spus președintele Consiliului Regional al Veneto, Luca Zaia.

Un alt caz a avut loc tot în Italia. Un băiat de 11 ani a fost dat jos din autobuz la –3 grade, pentru că nu avea bilet și a mers 6 km prin zăpadă.



