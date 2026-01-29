Dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul de 10 euro

Incidentul ar fi avut loc la San Vito di Cadore, o localitate montană din provincia Belluno. Băiatul, elev de gimnaziu, se întorcea de la școală spre localitatea Vodo di Cadore, unde locuiește.

Potrivit relatărilor familiei, copilul a urcat într-un autobuz, având la el un bilet mai vechi, dintr-un carnet cumpărat anterior, cu valoarea de 2,50 euro. Între timp însă, tariful pe această linie fusese modificat, iar biletul necesar costa 10 euro.

Șoferul i-ar fi cerut copilului să plătească noul tarif. Băiatul a spus că nu are suma necesară, iar atunci i s-ar fi cerut să coboare din autobuz.

„Coboară și mergi pe jos”

Mama copilului, Sole Vatalaro, a declarat pentru presa locală că fiul ei a încercat să explice situația și a cerut măcar să i se înapoieze biletul deja compostat, dar acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

„Conducătorul i-a spus: «Coboară și mergi pe jos»”, a povestit femeia, citată de TGCOM24.

Copilul și-a luat rămas-bun de la colegii cu care călătorea și a pornit singur spre casă.

Șase kilometri pe jos, pe ger și ninsoare

Drumul dintre San Vito di Cadore și Vodo di Cadore este de aproximativ șase kilometri. În acea zi, temperaturile coborâseră până la –3 grade, iar ninsoarea începuse din nou. Băiatul a mers pe jos aproape o oră, pe marginea unui drum național, în condiții de iarnă. Când a ajuns acasă, era aproape înghețat.

„Avea o temperatură de 35 de grade și încă nu se simte bine”, a spus bunica lui, Chiara Balbinot.

Mama și bunica copilului au depus plângere penală pentru abandon de minor. Familia susține că situația ar fi putut fi gestionată diferit, mai ales având în vedere vârsta copilului.

„Avea nouă bilete la el. Putea să îi ceară mai multe, putea să îi dea amendă, aș fi plătit-o”, a declarat mama băiatului.

Noile reguli locale de transport ar fi de vină

Potrivit publicației Giornale La Voce, situația ar avea legătură cu noile reguli introduse pe linia pe care circula băiatul, în contextul fluxurilor de transport generate de Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026, unde va fi prezentă și România.

Între 23 ianuarie și 17 martie 2026, vechile bilete nu mai sunt valabile și a fost introdus un bilet zilnic unic, de 10 euro, cu călătorii nelimitate pe traseu. Biletul poate fi cumpărat prin aplicație, prin platforma dedicată, cu QR code în stații sau direct la POS. Plata în numerar nu este acceptată.

Mama copilului a contactat serviciul de relații cu clienții al Dolomiti Bus, unde i s-ar fi spus că șoferii nu au voie să accepte bani cash de la pasageri și că au existat și alte sesizări pe această temă. Cazul este acum analizat de autorități, iar compania de transport urmează să ofere un punct de vedere oficial.

