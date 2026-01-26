Conform martorilor, agresorul, un adolescent de 16 ani, a venit special la școală pentru a-l ataca pe elevul respectiv. „Pe băiat l-a bătut pentru că i-a dat cerere de prietenie iubitei sale. L-a pozat cu ochiul vânăt și a distribuit cu textul „Mafia” și emoticoane de râs. A vrut să își bată joc de el și să-l dea exemplu. Chiar e un tip periculos”, a declarat o sursă apropiată cazului.

Se pare că agresorul renunțase anterior să mai frecventeze cursurile aceleiași unități de învățământ. „Este cel care avea maceta în mână, la bătaia de lângă sediul Poliției. E foarte periculos. La fiecare chestie de genul pe care o făcea, posta pe internet”, a adăugat aceeași sursă.

Adolescentul de 16 ani nu se află la prima abatere. În decembrie 2025, acesta a fost reținut pentru 24 de ore după ce a participat la o bătaie cu macete, chiar lângă sediul Poliției din Brăila, fiind ulterior pus sub control judiciar. El este cercetat pentru lovire și alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Chiar și sub control judiciar, adolescentul a continuat să posteze pe rețelele sociale. În ianuarie 2026, a publicat imagini de la un alt incident violent, petrecut în zona Portului din Brăila, unde mai multe persoane atacă un individ aflat într-o mașină. Într-un mesaj asociat, acesta a transmis „dușmanilor” săi că este dispus să revină în închisoare pentru a se răzbuna.

După ce imaginile cu agresiunea din liceu au apărut în presă, Poliția s-a autosesizat și a deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Deocamdată, victima nu a depus nicio plângere împotriva agresorului, cel mai probabil din cauza temerilor legate de răzbunare.