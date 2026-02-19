Conform poliţiştilor, 25 de minori au fost amendaţi pentru că au asistat la conflicte şi au încurajat agresiunile fără a interveni sau a sesiza faptele. 

În plus, alţi 16 elevi au fost sancţionaţi pentru constituirea unui grup care a avut ca scop desfăşurarea de acţiuni ilicite, contrare ordinii publice. 

„Sancţiunile au fost aplicate minorilor care au asistat la stările conflictuale ce au făcut obiectul verificărilor, contribuind la scandal, prin încurajarea celor implicaţi, fără a interveni pentru aplanare şi fără a sesiza faptele”, a transmis IPJ Argeş.

Poliţiştii Biroului Siguranţa Şcolară au emis 25 de sancţiuni în valoare totală de 12.500 de lei, iar cei din cadrul Poliţiei Oraşului Costeşti au aplicat 17 sancţiuni, însumând 8.150 de lei. 

IPJ Argeş a subliniat că amenzile au fost aplicate conform legislaţiei în vigoare pentru minori, valorile fiind reduse la jumătate, iar aceştia au posibilitatea de a achita jumătate din minimul legal al amenzii în termen de 15 zile.

Pe 23 ianuarie, doi adolescenţi din comuna Miroşi au fost reţinuţi după o bătaie izbucnită între alţi doi colegi, incidentul fiind filmat şi distribuit pe reţelele sociale. 

Potrivit poliţiei, imaginile apărute public pe 22 ianuarie au determinat declanşarea unei anchete. 

Cei patru au dobândit calitatea de suspect într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, instrumentat sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti, precizează IPJ Argeş.

În urma cercetărilor, poliţiştii au identificat şi alte două conflicte între minori, produse la interval de câteva zile, pe 20 şi 22 ianuarie. Ambele incidente au avut loc în pauzele dintre orele de curs, între elevi cu vârste de 14 şi 15 ani.

Prințul William a cerut ca Andrew să fie exclus din familia regală „înainte ca putregaiul să se instaleze", dar Charles „l-a pus la locul lui"
