„Mai sunt semnale că temperatura este scăzută şi la alte unităţi de învăţământ, în principal la cele din clădirile istorice. Pot apărea probleme la Liceul Pedagogic, Liceul Obradovici, Liceul Alimentar. Mai erau probleme la Liceul Lenau, dar ei au intrat în online din cauza îmbolnăvirilor cu COVID. Sunt mai multe unităţi de învăţământ unde este frig. Eu am solicitat monitorizarea temperaturilor în clase. Fiind aşa frig, în lipsa agentului termic, nu se mai aerisesc clasele şi apar alte probleme”, a declarat Cosmin Hogea, inspector general adjunct al ISJ Timiş.

Reprezentanţii administraţiei locale spun că vină pentru situaţia în care se află Timişoara sunt fostele administraţii ale oraşului.

„Acum, în situaţie de criză energetică, vedem costurile politicii în care, an după an, Primăria a ignorat sistemul de educaţie şi pe cel medical. Clădiri praf, geamuri vechi, calorifere colmatate, instalaţia de încălzire veche de decenii, lipsa izolaţiei termice. Nici vorbă de investiţii în panouri solare sau alte măsuri de eficientizare energetică şi modernizare. Colegiul Tehnic H. Coandă este construit în 1965. De atunci, nu a mai văzut nicio reabilitare. Câteva cârpeli, şi cam atât în 57 de ani”, a transmis luni, 24 ianuarie, pe Facebook, viceprimarul Ruben Lațcău.

De mai bine de o săptămâna, Colterm, societatea de termoificare a orașului de pe Bega, a coborât temperatura de plecare a agentului termic în reţea, astfel că în apartamente, şcoli şi spitale ajunge la 12-16 grade, în condiţiile în care, marţi dimineaţă, la Timişoara erau -10 grade Celsius.

Colterm are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.

Guvernul a alocat săptămâna trecută încă un ajutor financiar pentru Primăria Timişoara, că să sprijine sistemul de încălzire.

Toţi banii pe care primăria îi are merg la Colterm. Pur şi simplu nevoile Colterm, 80-90 milioane pe lună, depăşesc încasările primăriei, 40-50 milioane. Este nevoie de sprijinul Guvernului, cel care a generat această criză a energiei şi explozia preţurilor. Ruben Lațcău, viceprimar Timișoara:

