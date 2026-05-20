Abordarea greșită care poate duce la pierderi reale din cauza inflației

Ward subliniază că mulți investitori privați sunt reticenți în a-și plasa economiile pe piețele de capital, optând în schimb pentru conturi de economii, din cauza tensiunilor geopolitice. Totuși, strategul avertizează că această abordare poate duce la pierderi reale din cauza inflației, care erodează valoarea banilor economisiți. „Banii lăsați într-un cont bancar se devalorizează real, în timp ce pe piețele de capital pot genera creștere”, a explicat ea, potrivit publicației economice Cash.

Ward vede oportunități reale pentru un boom economic

Deși a recunoscut că situația globală este „haotică”, Ward consideră că acest context determină guvernele să crească cheltuielile în domenii precum apărarea, energia și tehnologia. În același timp, companii mari, în special cele din sectorul tehnologic din Statele Unite, investesc masiv în inteligența artificială și infrastructura aferentă, ceea ce alimentează un boom economic, inclusiv creșterea centrelor de date.

„Intrați pe piețele de risc”, a îndemnat Ward

Specialista a subliniat că actualele turbulențe politice nu ar trebui să descurajeze investițiile, ci mai degrabă să fie un stimulent pentru a profita de perspectivele de creștere economică. Potrivit acesteia, investitorii trebuie să facă diferența între instabilitatea politică și oportunitățile economice oferite de marile tendințe globale.