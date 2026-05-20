Băsescu a afirmat că soluția este ca partidul condus de Sorin Grindeanu să preia guvernarea, ceea ce ar însemna ca președintele PSD să devină premier.

„S-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul, acum problema este consecinţa acestei acţiuni, dacă mai permit sau nu refacerea coaliţiei. Dacă nu se poate reface coaliţia, cred că cea mai bună soluţie ar fi ca domnul preşedinte să încredinţeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, aşa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înţeles că PSD-ul ar refuza mandatul de premier”, a spus Traian Băsescu la Digi24, potrivit news.ro.

„Ca om cu experienţă în politica românească, convingerea mea este că dacă domnul preşedinte va da mandat PSD-ului, PSD-ul face majoritatea”, a adăugat fostul șef de stat.

El a explicat apoi că social-democrații sunt „cel mai experimentat partid în a-şi crea majorităţi în Parlament”, la fel cum au procedat și când s-au aliat cu AUR la moțiunea de cenzură prin care au dărâmat guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan.

„Deci, aşa cum şi-a creat majoritatea de cădere a guvernului cu o majoritate extrem de largă, îşi va crea o majoritate mai mult sau mai puţin transparentă din punctul de vedere al denumirii grupărilor care fac parte din acea majoritate, dar şi-o va crea şi va putea merge în faţa Parlamentului cu programul şi cu lista de miniştri cu succes, adică va trece de votul Parlamentului, va face cele 233 de voturi”, a precizat el.

Traian Băsescu spune că PNL blochează țara pentru Ilie Bolojan, care este „în campanie pentru prezidenţiale”

În privința crizei politice care se prelungește, fostul șef de stat consideră că sunt doi responsabili. Aici a inclus și PNL, partid condus de premierul demis Ilie Bolojan, despre care Băsescu spune că este în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale din 2030.

„Primul responsabil a fost Grindeanu, care şi-a dus oştile şi influenţa în Parlament la căderea guvernului, într-un moment dificil. Al doilea iresponsabil, nu chiar la fel de mare, este PNL-ul, care, pentru un om, blochează ţara. Domnul Bolojan poate să-şi ducă campania pentru prezidenţiale şi din postura de preşedinte al Senatului”, a subliniat Băsescu.

Întrebat dacă un premier tehnocrat, dorit de președintele Nicușor Dan, poate fi o variantă, Băsescu a răspuns: „Nici o şansă să facă ceva. Ar fi un caraghios între partide. Uitaţi-vă că este dificil pentru un premier să negocieze în interiorul alianţei, darămite un tehnocrat. Ăla nici nu ştie care e adresa sediilor partidelor, vai mama lui”.

România este în criză politică de o lună. Nicușor Dan a avut o primă rundă de consultări cu partidele, dar fără rezultat

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern, au început pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus inițial că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat, după prima rundă de consultări cu partidele, că „vom continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

 2 comentarii
Comentarii (2)
Avatar comentarii

Antievreu 21.05.2026, 08:08

Oare asta de ce mai este liber dupa ce a distrus flota si cfr ul

Avatar comentarii

paul_boss38 21.05.2026, 10:53

daca stie el solutia pt noul guvern poate ne lumineaza cine a vandut flota sa il bagam la parnaie

