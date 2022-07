Andrei Moldovan și Radu Lecoiu au primit medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică. Cei doi spun că și-au dat seama că vor să meargă pe drumul performanței în matematică în clasa a IV-a, când au participat la primele concursuri și au simțit „gustul victoriei”.

„N-a fost un moment special, a fost ca anul trecut, când am luat și atunci argint, dar a fost un moment de fericire, chiar m-am bucurat, și sper la mai bine. Pentru noi este ceva normal, tot timpul am avut rezultate foarte bune, însă cel de anul acesta a depășit orice rezultat anterior și cred că asta a fost special anul acesta. Fără muncă nu poți ajunge nicăieri, dar nici fără talent nu cred ca te-ai putea descurca, oricât ai munci”, a declarat Andrei Moldovan, la Digi24.

La rândul său, Radu Lecoiu a spus că este „puțin supărat” de faptul că nu a luat aurul.

„Anul trecut am obținut medalia de bronz, anul acesta a fost un moment foarte special, cu toate acestea, pot să spun că, la fel ca și Andrei, am fost puțin supărat că nu a fost o medalie mai bună, dar în momentul când am văzut cu toții că România e pe locul 5, toată supărarea a dispărut și a fost un moment unic. Este o recunoaștere a întregii munci de atâția ani. E greu să ajungi aici, necesită foarte multă muncă, pasiune, ore pierdute, sprijin de la părinți și profesori”, a spus Radu Lecoiu.

Întrebat dacă simte că a sacrificat ceva din copilăria sa, Radu a răspuns: „Nu cred. Am încercat să îmbin cât mai bine și am făcut și baschet de performanță, îmi place să joc tenis, pregătirea mea la matematică e în timpul meu liber, pe lângă școală. Pot să lucrez într-o zi patru, cinci ore, pot să nu lucrez deloc, dar e constant. Pregătirea trebuie să fie constantă”.

Cei șase elevi medaliați din echipa României sunt:

medalii de aur: Robert Dragomirescu și David-Andrei Anghel de la Liceul Internațional de Informatică București;

medalii de argint: Andrei Moldovan, Vlad-Titus Spătaru, Radu Lecoiu de la Liceul Internațional de Informatică București și Andrei Chiriță de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București.

Delegația României a fost coordonată de conf. univ. dr. Cătălin-Liviu Gherghe de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, alături de Marius Perianu, Colegiul Național Ion Minulescu Slatina, jud. Olt și de Lucian Țurea, Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București.



