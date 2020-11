A fost nevoie de un an și de un mileniu de bunătate, căci peste 1.000 de oameni au donat.

Eli Neicuț, familia Sava și echipa de voluntari care a început construirea casei. Foto: Eli Neicuț

Două echipe de muncitori, zeci de voluntari, câteva mii de euro donate de peste 1.200 de oameni și o persoană care să-i mobilizeze pe toți și să se încăpățâneze să facă totul, în ciuda descurajărilor din jurul ei.

”Alexandra mai are nevoie de câteva luni bune să creadă că asta e chiar casa lor și nu sunt în vizită la cineva! Pentru prima dată în 32 de ani are și ea camera ei și o masă încăpătoare pentru toți puii ei. Iar copiilor li se luminează toată fața când spun hai să-ți arăt camera mea, a mea e mai frumoasă, ba nu, a mea e și mai frumoasă!”, spune Eli Neicuț, la un an de când a înfipt în pământ primul țăruș pentru casa Alexandrei.

De la casa din chirpici, la casa cu etaj și hamace

Alexandra Sava și cei mici locuiau într-o casă mică, din chirpici, cu un acoperiș gata să se prăbușească la prima ploaie mai puternică. Era o casă cumpărată din alocațiile economisite ale copiilor.

Recomandări Cum să faci banii să muncească pentru tine și să se înmulțească. Scurt ghid pentru următorii 5-10 ani

Eli Neicuț și familia Sava, în vară, când casa nu era încă finalizată. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Libertatea a prezentat pe larg, vara trecută, povestea Alexandrei și cum a fugit cu cei șase copii ai ei de bărbatul violent cu care împărțea viața. Ei s-au refugiat, în urmă cu doi ani, la un centru pentru victimele violenței domestice, unde au cunoscut-o pe Eli Neicuț, o tânără care, la 27 de ani, a renunțat la jobul în IT și s-a dedicat în totalitate voluntariatului.

Impresionată de povestea Alexandrei, Eli a mobilizat oamenii din jurul ei, și-a făcut o echipă de voluntari, a strâns zeci de mii de euro donații și a construit de la zero o casă pentru familia Sava.

Când ziarul a scris despre caz, Eli mai avea nevoie de 5.000 de euro pentru ultimele lucrări, pentru pereții interiori și mobilă.

Eli, Alexandra și copiii, la masa din bucătărie. Foto: Eli Neicuț

În ajutor, însă, a venit echipa ”Visuri la cheie”. Casa începută de voluntari și cu ajutorul a peste 1.200 de oameni care au donat a fost terminată și mobilată complet.

Recomandări LIVE – Alegeri SUA | Joe Biden, tot mai aproape de victorie: „Vom câștiga cu o majoritate clară”. Avansul său în Pennsylvania și Georgia a crescut

Copiii au camerele lor, iar mama face cursuri de cusut

Acum, Gabi, Alex, Delia, Ana, Ștefania și Claudia au camerele lor, așa cum nici nu și le-au imaginat, iar mama, Alexandra, se poate bucura și ea de spațiul personal.

Au băi și o centrală pe peleți, ca să nu își mai facă probleme cu încălzitul la sobă.

Una dintre camerele fetelor. Foto: Eli Neicuț

Curtea, care arăta a șantier, are acum o grădină frumoasă și un mic foișor cu hamace.

”Acum vedem detaliile mici care fac diferența: avem o ușă care se poate închide când Ana are nevoie de liniște pentru teme la mate, când Gabi are o criză de astm, poate merge într-o cameră separată și nu mai face noapte albă pentru toți, Delia, care e mai dezordonată, acum învață cum există un locșor pentru fiecare lucru, pentru Claudia, mâna dreaptă a mamei, e mult mai ușor acum să o ajute la curățenie, iar Ștefania are grijă că prietenii adevărați de acum sunt cei care se jucau cu ele și când nu aveau așa condiții”, povestește Eli, pentru Libertatea.

Recomandări DOCUMENT | Noile modele pentru declarația pe propria răspundere pentru deplasarea pe timp de noapte

Alex și Gabi, mezinii, sunt cei mai răsfățați, bucuroși că au paturi suprapuse și doi fotbaliști pe perete. Ce să-ți dorești mai mult? Eli Neicuț:

În această perioadă, din cauza pandemiei, cei mici fac școala online, iar câteva tinere voluntare îi ajută cu meditații pe WhatsApp.

Camera lui Alex și a lui Gabi. În stânga sunt paturi supraetajate. Foto: Eli Neicuț

Alexandra este ajutată să aibă grijă și de ea, după ce s-a pus mereu pe locul al doilea, după copii. Un dentist îi va repara dantura și îi va reda zâmbetul, iar o mașină de cusut primită cadou îi va aduce un venit suplimentar.

În primăvară, poate va avea în curte și câteva animale, o vacă, păsări, capre, pentru lapte, ouă și brânză, ceva cu care Alexandra să se gospodărească singură, speră Eli.

“Mă uit a mia oară la poze, ating pereții casei și iar mi se umezesc ochii”

Cât despre Eli, după prima casă construită de la zero, a prins mai multă încredere în ea și este deja pregătită pentru următoarea faptă bună.

Eli Neicuț

”Cum sunt eu? Asta e întrebarea la care mi-e cel mai greu să răspund. Simt mereu nevoia să mulțumesc! Mi se pare i-re-al! Mă uit a mia oară la poze, ating pereții casei și iar mi se umezesc ochii”, mărturisește Eli.

Cred că am reușit să demonstrez că dacă nu te lași și muncești zilnic -zilnic pentru ce ți-ai propus, n-are cum să nu-ți iasă! Nu e doar un clișeu, e pe bune! Dacă promiteți că sunteți alături de mine, pornim motoarele pentru următoarea aventură. Eli Neicuț:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Citeşte şi:

La cinci ore după ce Iohannis și Orban cereau restricții pe timp de noapte, liberalii din teritoriu ieșeau la afișe și la fotografii

Agenția olandeză l-a demis pe managerul care a bătut crunt un român, dar colegii victimei susțin că “e vrăjeală”. Agresorul e chiar fiul patronului

Poate publicitatea ”să cumpere voturi”? Cât au pompat Biden și Trump în publicitatea electorală TV în statele disputate și ce au obținut

PARTENERI - GSP.RO „Ești eroarea vieții mele, bei și faci sex în toalete!” » Iubita i-a făcut un scandal monstru, dar fanii au publicat o imagine interzisă!

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Adriana Bahmuțeanu RUPE TĂCEREA despre căsătoria lui Pepe cu Raluca. De ce divorțează, de fapt

HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2020. Peștii își asumă mai multe responsabilități decât ar trebui

Știrileprotv.ro EXCLUSIV: Cine este primul cadru didactic din România care a fost dat afară, după ce a refuzat să predea online