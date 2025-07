Legea fiscală a lui Trump rupe definitiv prietenia cu Musk

Musk a reacționat exploziv pe rețeaua sa, X (fosta Twitter), chiar înainte de votul final pentru „Marea și Frumoasa lege” a lui Trump, acuzând trădarea aleșilor republicani care susțin creșterea datoriilor SUA.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

„Fiecare membru al Congresului care a făcut campanie pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale și apoi a votat pentru cea mai mare creștere a datoriei din istorie ar trebui să-și plece capul de rușine! Și vor pierde alegerile primare anul viitor, chiar dacă va fi ultimul lucru pe care îl fac pe acest pământ!”, a scris Musk.

🇺🇸 ELON: AMERICA IS GOING BANKRUPT QUICKLY, BUT EVERYONE IS WHISTLING PAST THE GRAVEYARD



“America is going bankrupt extremely quickly, but everyone seems to be whistling past the graveyard.



The Defense Department budget is a trillion dollars a year.



And interest payments on… https://t.co/3j3sLAVYFY pic.twitter.com/ZZcDzgQOHc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 1, 2025

Declarația a venit în timp ce Congresul analiza proiectul de lege care ar putea adăuga aproape 3,3 trilioane de dolari la deficitul SUA în următorul deceniu, potrivit estimărilor oficiale.

Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze. Interviu cu politologul Radu Dumitrescu

Musk vrea să creeze un nou partid: „Partidul America”

Câteva ore mai târziu, Elon Musk a anunțat că, dacă legea va fi adoptată, a doua zi va lansa oficial un nou partid politic.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE. — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025

„Dacă acest proiect de lege dement trece, Partidul America va fi format a doua zi. Țara noastră are nevoie de o alternativă la unipartidul Democrat-Republican, astfel încât oamenii să aibă o VOCE”, a declarat el.

Musk este de părere că SUA, în acest moment, sunt conduse de ceea ce el numește „Partidul Porky Pig”, o referință ironică la porcul celebru din desenele animate, simbolizând risipa și grăcomania din Congres.

A rupt legătura cu Trump după ce l-a finanțat cu 275 de milioane de dolari

Deși l-a susținut masiv pe Donald Trump în campania din 2024 cu peste 275 de milioane de dolari donați prin comitetul său politic „America PAC”, Musk pare să se fi rupt de președintele SUA, scrie CNN. Ruptura s-a accentuat după ce planul economic propus de Trump a inclus tăieri masive de taxe și noi cheltuieli, fără a menționa extinderea datoriilor.

Recomandări Coșmarul Elenei Udrea: ar putea petrece vara în pușcărie, deși instanța a decis ca poate fi eliberată. DNA a făcut recurs

Oficial, Casa Albă susține că proiectul „reduce datoriile” și „va declanșa creșterea economică”. Dar, potrivit Biroului Bugetar al Congresului, varianta de lege a Senatului ar adăuga mai mult la deficit decât varianta adoptată anterior în Camera Reprezentanților.

Motivul pentru care Musk este atât de nervos: „Distrugerea viitorului”

Chiar dacă spune că nu este vorba despre interesele sale financiare directe, Musk a criticat faptul că noul plan de lege elimină subvențiile și creditele fiscale pentru mașinile electrice și energia solară, domenii în care Tesla și companiile sale activează intens.

„Acest proiect de lege oferă pomeni industriilor trecutului, în timp ce distruge industriile viitorului”, a spus Musk, care promite că va sprijini financiar candidați care vor încerca să-i detroneze, în alegerile primare, pe actualii congresmeni republicani care au susținut planul lui Trump.

Proiectul de lege uriaș al liderului SUA, „Marea și Frumoasa Lege”, susținut de Casa Albă, este considerat de Musk doar o „sinucidere politică” și „dezastru economic”.