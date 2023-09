Miliardarul spune, că, de fapt, „regiunea în cauză nu a fost activată pentru Starlink”, iar dacă ar fi făcut-o, „ar fi fost complice într-un act de război major”. Ucrainenii îl acuză că susține criminalii de război, rușii spune că e singurul american care are „bile”, scriu The Guardian, Politico și NBC.

„Starlink nu a dezactivat nimic”, a scris Musk, pe Twitter, rețeaua de socializare pe care a cumpărat-o în octombrie anul trecut și pe care a redenumit-o în „X”.

„A existat o cerere de urgență din partea autorităților guvernamentale de a activa Starlink pe tot drumul până la Sevastopol. Intenția evidentă fiind să scufunde majoritatea flotei ruse ancorate aici. Dacă aș fi fost de acord cu cererea lor, atunci SpaceX ar fi fost un complice direct într-un act de război major și o escaladare a conflictului”, a răspuns Musk, la un mesaj al unui dintre utilizatorii platformei de socializare, care i-a cerut să spună dacă a „prevenit un război nuclear”.

The Starlink regions in question were not activated. SpaceX did not deactivate anything. — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Recomandări Negocieri secrete pentru alegerile din 2024, inclusiv candidatul comun pentru prezidențiale și viitorul premier. Ce înseamnă „Blocul democratic”

Miliardarul născut în Africa de Sud nu a precizat dacă „autoritățile guvernamentale” au fost cele ucrainene sau americane.

„Ambele părți ar trebui să convină un armistițiu. Cu fiecare zi care trece, mai mulți tineri ucraineni și ruși merg să moară pentru a cuceri bucăți mici de pământ, granițele abia schimbându-se. Acest lucru nu merită viețile lor”, a mai scris el.

Both sides should agree to a truce.



Every day that passes, more Ukrainian and Russian youth die to gain and lose small pieces of land, with borders barely changing. This is not worth their lives. — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Walter Isaacson a dezvăluit în cartea pe care a scris-o chiar cu Elon Musk că miliardarul le-a ordonat în secret inginerilor săi să dezactiveze rețeaua de comunicații prin satelit Starlink din apropierea coastei Crimeii pentru a dejuca un atac ucrainean asupra marinei ruse din Sevastopol, folosind drone maritime.

Potrivit jurnalistului, dronele ucrainene încărcate cu explozibili „s-au apropiat de flota rusă”, dar apoi „au eșuat la mal”.

Isaacson scrie că decizia lui Musk a fost motivată de teama unor represalii ale Rusiei, miliardarul considerând că Moscova ar putea vedea atacul drept un „mini Pearl Harbour”.

Recomandări Un interlop din Cluj, prins de 11 ori fără permis și condamnat cu suspendare, s-a urcat iar la volan și a omorât un om, într-un accident cu 8 victime

Ce spun ucrainenii și rușii

Reacționând la articolul publicat de CNN, care a obținut o copie a autobiografiei lui Musk, consilierul prezidențial ucrainean Myhailo Podoliak a scris că „amestecul lui Musk a dus la moartea civililor”, totul fiind prețul unui cocktail de ignoranță și ego”.

„Nepermițând dronelor ucrainene să distrugă o parte a flotei ruse prin interferența Starlink, Musk a permis acestei flote să tragă rachete Kalibr în orașele ucrainene. Drept urmare, civili și copii au fost uciși”, a scris Podoliak.

De ce unii oameni doresc atât de disperat să apere criminalii de război și dorința lor de a comite crime? Mihailo Podoliak:

Sometimes a mistake is much more than just a mistake. By not allowing Ukrainian drones to destroy part of the Russian military (!) fleet via #Starlink interference, @elonmusk allowed this fleet to fire Kalibr missiles at Ukrainian cities. As a result, civilians, children are… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 7, 2023

De partea cealaltă, într-un comentariu pe canalul său de Twitter, fostul președinte rus Dimitri Medvedev a comentat că „dacă ceea ce a scris Isaacson în cartea sa este adevărat, atunci se pare că Musk este ultima persoana cu mintea sănătoaseă din America de Nord. Sau, cel puțin, într-o Americă neutră din punct de vedere al genului, el este singurul care are bile”.

Recomandări Ce pregătește Putin. Strategia liderului rus în Ucraina va deveni mai sadică și brutală, crede un expert american, fost diplomat în Europa

Walter Isaacson, an author and journalist, in his biography of @elonmusk writes that last year the businessman shut down Starlink to prevent Ukraines attack on Russias Navy stationed in Crimea.



He was concerned about a retaliatory nuclear strike.



If what Isaacson has written… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 7, 2023

Foto: Hepta

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Fetița din imagine a ajuns O MARE ACTRIȚĂ. Tocmai s-a LOGODIT. O recunoști?

Viva.ro Ce pensie are Adrian Năstase. Mulți români nu câștigă banii aceștia în două luni, dar el a dat statul în judecată: 'Este foarte puţin'

AVANTAJE.RO Oana Roman a făcut o criză de nervi din cauza Isabelei, fiica sa: „Efectiv mi-am ieșit din minți”. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat

FANATIK.RO Ioana Tufaru a ajuns la sapă de lemn: ”Trăim trei persoane din 1100 de lei pe lună”. Ce s-a întâmplat cu soțul ei

Știrileprotv.ro Pedeapsa maximă admisă în România pentru bărbatul care a răpit şi violat două fetițe. Cât va sta după gratii Constantin Zapan

Observatornews.ro Imagini în exclusivitate cu buncărele construite de armată în Plauru, la graniţa cu Ucraina

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Elena Udrea a ieșit din închisoare pentru o zi și s-a întâlnit cu iubitul și cu fetița. Cum a fost posibil așa ceva