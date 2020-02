De Bobi Neacșu,

Consiliul Concurenţei a anunţat că investighează creşterea excesivă a preţurilor la produsele şi echipamente de protecţie medicală. eMag transmite că stocurile de măști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat, însă a identificat câteva soluții care să rezolve situația actuală, în beneficiul clienților.

„Dată fiind amploarea fără precedent a cererii pentru astfel de produse am identificat stocuri în România și am cumpărat tot ce se putea găsi în țară, de la distribuitorii existenți. Astfel, am achiziționat măști și la prețul de 7 lei/bucata, însemnând 350 de lei setul de 50 de bucăți, și am decis să suportăm diferența de preț în toată această perioadă astfel încât clienții să le poată cumpăra la 3 lei bucata.

De asemenea am identificat stocuri și în alte țări precum Turcia, Macedonia și Ucraina, pe care le așteptăm în zilele următoare în depozitele eMAG.

Chiar dacă în magazinele online mari din Vestul Europei prețul pentru o mască a ajuns la 5 lei, iar în farmacii între 3-5 lei sau stocurile sunt epuizate, eMAG va subvenționa costul pe perioada crizei de măști medicale”, se arată în comunicatul magazinului online.

