Mulți analiști au interpretat mișcarea anunțată subit, în cursul zilei de 28 aprilie, drept o decizie agresivă prin care Abu Dhabi va inunda piața cu petrol, prăbușind prețurile.

Constrângerea reală: capacitatea conductei Habshan-Fujairah

Shanaka Anslem Perera, un expert în geopolitică popular pe rețeaua X, cu peste 300.000 de urmăritori, propune o viziune mai moderată legată de consecințele imediate și țintele urmărite de marele producător de petrol din Golf.

„Ieșirea este una calibrată, strategică și orientată spre un obiectiv mai profund: transformarea veniturilor din petrol în dominație în domeniul inteligenței artificiale (AI).

Principala limitare tehnică pentru exporturile de țiței ale EAU este conducta Habshan-Fujairah (cunoscută și ca ADCOP – Abu Dhabi Crude Oil Pipeline). Aceasta ocoleste Strâmtoarea Hormuz și are o capacitate nominală de 1,5 milioane de barili pe zi, extensibilă la 1,8 milioane în regim de urgență. În martie 2026, utilizarea sa era de aproximativ 71%, lăsând un spațiu disponibil (headroom) de circa 440.000 de barili pe zi.

Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
Traseul de peste 400 de kilometri a conductei Habshan-Fujairah, folosită începând cu 2012. Foto: X/ Grok

A doua conductă planificată (Jebel Dhanna – Fujairah), care ar adăuga încă 1,5 milioane de barili/zi la capacitatea de export a EAU, se află încă în stadiul pre-FID (înainte de luarea deciziei finale de investiție). Nu au început lucrările de construcție, iar planurile inițiale din 2024-2025 nu au fost confirmate recent.

Astfel, în 2026, EAU poate crește producția cu aproximativ 400.000 – 700.000 de barili pe zi suplimentari, față de capacitatea sustenabilă țintită de ADCOP, de 5 milioane de barili pe zi. Constrângerea nu este disciplina impusă de apartenența la OPEC, ci limitările cauzate de „oțelul din pământ” – infrastructura fizică existentă, care permite transportul pe care terestră a maximum 1,8 milioane de barili/zi.

De ce ieșirea din OPEC nu înseamnă război al prețurilor

Dacă EAU ar putea la modul realist crește brusc producția cu 2 milioane de barili pe zi, ieșirea sa din OPEC ar fi echivalentul unei declarații de război petrolier. Arabia Saudită ar răspunde activând capacitatea sa de rezervă de 2-3 milioane de barili, prețul Brent ar scădea puternic sub 80 de dolari, iar veniturile ADCOP s-ar prăbuși odată cu ale tuturor.

Abu Dhabi știe acest lucru. Ieșirea a fost cronometrată tocmai pentru că limita conductei Habshan-Fujairah permite o creștere moderată – suficientă pentru a monetiza barilii marginali la preț de piață, fără a declanșa o reacție saudită agresivă. Este o mișcare calibrată, nu agresivă. Constrângerea infrastructurii devine astfel un avantaj strategic: maximizează veniturile fără a distruge piața.

Nu este vorba doar despre petrol – este o pivotare spre AI

Ieșirea din OPEC nu este în primul rând despre creșterea producției de petrol, ci despre finanțarea tranziției către inteligența artificială, fapt declarat de altfel de către oficialii din Emirate. Fondurile suverane ale Abu Dhabi sunt masive:

  • Mubadala – circa 385 miliarde dolari;
  • ADQ – aproximativ 240 miliarde dolari;
  • ADIA – aproape 1 trilion de dolari.

MGX (spin-off din Mubadala și ADQ) a făcut cea mai mare angajare suverană din istorie în infrastructura AI, inclusiv în proiectul Stargate alături de OpenAI, Oracle și SoftBank, precum și achiziția Aligned Data Centers de 40 de miliarde de dolari. Parteneriatul Global AI Infrastructure cu BlackRock și Microsoft a depășit 100 de miliarde de dolari angajați.

Abu Dhabi folosește fluxurile de numerar din petrol pentru a construi baza de capital suveran necesară dezvoltării masive de infrastructură AI – centre de date, putere de calcul la scară gigantică, parteneriate pentru producerea de semiconductori și rare earths. Este aceeași arhitectură pe care Arabia Saudită a folosit-o după 1974 pentru sistemul petrodolar, dar aplicată acum de EAU noii „mărfi” – inteligența artificială.

Ieșirea din OPEC permite ADCOP să vândă barilul marginal la preț integral de piață, fără restricții de cotă (în cadrul OPEC, EAU este limitată la o producție maximă de 3,4–3,5 milioane barili/zi. Ținta declarată de Abu Dhabi este ca, până în 2027, să ajungă la o producție zilnică „independentă” de aproximativ 5 milioane de de barili).

Veniturile incrementale finanțează direct proiecte precum Stargate EAU, expansiunea centrelor de date și alte inițiative tech. Limita conductei Habshan-Fujairah nu este un defect, ci o caracteristică: menține creșterea producției la un nivel optim care generează cash-flow fără a provoca un război petrolier”, arată analiza semnată de Shanaka Anslem Perer.

Teza analizei mai sus citate ar fi invalidată dacă:

  • EAU accelerează rapid decizia finală de investiție (FID) pentru a doua conductă Fujairah, creând o capacitate de bypass de 3 milioane de barili/zi (ceea ce ar semnala intenții de război al prețurilor);
  • Arabia Saudită răspunde cu o inundare a pieței cu petrol similară celei din 2020.

Lovitura sub centură primită de Moscova

Ieșirea EAU din OPEC și OPEC+, anunțată pe 28 aprilie 2026 și efectivă de la 1 mai, reprezintă o lovitură indirectă, dar semnificativă pentru Rusia. Deși nu este o catastrofă imediată (în special din cauza blocadei actuale a Strâmtorii Hormuz cauzate de războiul cu Iranul), pe termen mediu și lung mișcarea slăbește poziția Moscovei pe piața petrolului și afectează veniturile bugetare esențiale pentru finanțarea efortului de război.

Slăbirea coeziunii OPEC+ – un cartel mai puțin eficient

OPEC+ (OPEC + aliați non-OPEC, condus de facto de Arabia Saudită și Rusia) a fost instrumentul prin care Rusia a reușit să mențină prețuri relativ ridicate la petrol chiar și sub sancțiunile care i-au fost impuse după invadarea neprovocată a Ucrainei.

Ieșirea EAU (al patrulea producător ca mărime din grup) reduce capacitatea grupului de a impune disciplină comună de producție pe piața globală.

Fără EAU:

  • Arabia Saudită va trebui să suporte o povară și mai mare de reduceri de producție pentru a stabiliza prețurile.
  • Unitatea grupului este vizibil afectată, crescând riscul ca și alte țări (Irak, Kazahstan, Nigeria etc.) să ignore cotele sau să iasă.
  • Rusia pierde un aliat important în cadrul OPEC+ care susținea anterior menținerea prețurilor ridicate.

Analiștii văd această mișcare ca pe o erodare a „pârghiei” pe care Moscova o folosea pentru a-și maximiza veniturile din exporturi.

Presiune suplimentară asupra prețului petrolului

EAU au anunțat că vor crește producția „în mod gradual și măsurat”, țintind spre 5 milioane de barili pe zi (față de circa 3,4–4 milioane sub cotele OPEC+). Deși infrastructura (conducta Habshan-Fujairah) limitează creșterea bruscă la ~400–700 mii barili/zi în 2026, pe termen mediu aceasta înseamnă mai mult petrol pe piață.

Ministrul de Finanțe al Rusiei a recunoscut public că ieșirea EAU va permite Abu Dhabi să producă „cât poate”, ceea ce va exercita o presiune descendentă asupra prețurilor după redeschiderea (eventuală) a Strâmtorii Hormuz.

Pentru Rusia, care deja a suferit o prăbușire de 24% a veniturilor din petrol și gaze în 2025, orice scădere suplimentară a prețului Brent sub 80–85 USD/baril agravează situația bugetară. Veniturile din hidrocarburi reprezintă încă o parte critică din bugetul federal, chiar dacă ponderea a scăzut la minimul ultimilor 20 de ani.

Contextul actual (războiul cu Iranul și Hormuz)

Pe termen scurt, impactul este amortizat de șocul energetic provocat de blocarea Strâmtorii Hormuz. Prețurile petrolului sunt ridicate din cauza deficitului de ofertă, iar EAU nu pot inunda imediat piața din cauza limitărilor de export.

Totuși, când fluxurile prin Hormuz se vor relua, surplusul potențial de petrol din EAU (plus posibila reacție a Arabiei Saudite) va face mai dificilă menținerea prețurilor ridicate – exact ceea ce Rusia are nevoie pentru a compensa sancțiunile, atacurile asupra rafinăriilor și rubla puternică.

Consecințe strategice și geopolitice pentru Moscova

  • Pierdere de influență: OPEC+ a oferit Rusiei o platformă diplomatică și economică importantă, permițându-i să coordoneze cu state din Golf și să contrabalanseze parțial izolarea occidentală.
  • Risc de domino: Dacă și alte țări vor urma exemplul EAU, cartelul se va dilua și mai mult, reducând capacitatea Rusiei de a influența piața globală.
  • Relația cu Arabia Saudită: Tensiunile dintre Riyadh și Abu Dhabi se adâncesc, iar Rusia (aliată strâns cu Arabia Saudită în OPEC+) riscă să fie prinsă la mijloc sau să fie nevoită să facă concesii suplimentare pentru a menține alianța.

Pentru bugetul de război al lui Putin, care deja arată semne de tensiune, aceasta înseamnă o presiune suplimentară – mai puțin cash-flow din petrol exact când are nevoie de stabilizare financiară.

Este un alt semnal că era „petrolului ușor și ieftin de controlat” prin cartel se apropie de sfârșit, iar Rusia trebuie să se adapteze la o piață mai competitivă și mai puțin predictibilă. În ansamblu, mișcarea EAU accelerează pivotul strategic al Golfului spre interese naționale și diversificare (inclusiv AI), în detrimentul solidarității tradiționale din care Rusia a beneficiat mult după 2016.

Articol realizat cu ajutorul modelului lingvistic Grok.

