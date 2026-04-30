Recunoscută pentru cabinetele sale de primă clasă și serviciile de lux, Emirates intenționează să devină prima companie aeriană care introduce băi en-suite pe aeronavele sale.

Președintele companiei, Tim Clark, a dezvăluit acest plan inovator în cadrul Summitului Capa Airline Leader 2026 de la Berlin.

Lucrăm la băi en-suite în suitele de primă clasă. Vreau ca toată lumea să afle cum poate obține aceste facilități.

În prezent, Emirates oferă cabine de primă clasă pe aeronavele Airbus A380 și Boeing 777, unde pasagerii beneficiază de duș și servicii gastronomice de lux.

Noile băi private vor fi o premieră absolută în aviația comercială, adăugând un plus de confort și exclusivitate.

Compania aeriană, care a câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul de „cea mai bună companie aeriană internațională”, conform Forbes Travel Guide, își consolidează astfel reputația de lider în domeniul luxului aerian.

Suitele de primă clasă de pe Boeing 777-300ER, premiate anterior pentru designul lor opulent, includ facilități tehnologice avansate precum controlul temperaturii, iluminare ambientală, scaune din piele moale și acces la caviar nelimitat servit alături de șampanie Dom Perignon vintage.

În timp ce Emirates ridică standardele industriei, alte companii aeriene au introdus recent inovații similare. Etihad Airways oferă „The Residence”, cu lounge privat, duș en-suite și un dormitor separat cu pat dublu. United Airlines a lansat „Polaris Studio Suites”, cu spațiu extins și facilități premium, iar Air New Zealand pregătește paturi supraetajate pentru pasagerii din clasa economică.

