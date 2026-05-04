Acest atac intervine cu câteva zile înainte de organizarea paradei tradiționale de 9 mai, la care armata rusă nu va desfăşura de această dată echipamente militare, iar evenimentul va fi redus doar la 40 de minute, din motive de securitate.

„Drona a vizat un imobil” de pe strada Mosfilmovskaia, a anunţat Serghei Sobianin într-un mesaj publicat pe Telegram. „Nimeni nu a fost rănit“, a adăugat primarul Moscovei.

Postul rus de televiziune Vesti a difuzat imagini cu un apartament avariat, pereţi surpaţi şi uşi sparte.

Un blogger militar estonian specializat în Rusia semnalează că drona ucraineană a „ocolit cu succes” trei straturi de apărare și a lovit „în inima” Moscovei. Este „o repetiție pentru un atac asupra Kremlinului”, a comentat el.

Todays attack on Moscow serves as a rehearsal for a strike on the Kremlin. Historically, the FP-1 successfully bypassed all layers of the Russian capital's defense, hitting the very heart of Moscow and stopping only 6.5 kilometers from the Kremlin.

În timp ce dronele ucrainene ajung la Moscova pentru a treia noapte consecutiv, capitala Rusiei este sub cod roșu de securitate cu câteva zile înainte de parada de 9 mai.

Autoritățile aduc sisteme de apărare aeriană „Buk” și S-400 „Triumf” tocmai din Kazan și Groznîi, suplimentează posturile de lunetiști, instalează baraje rutiere și urmează să întrerupă conexiunile mobile – apelurile și internetul – la Moscova începând de marți până la sfârșitul zilei de 9 mai. Unele surse susțin că Piața Roșie este împânzită cu plase antidronă similare celor cu care se apără Ucraina. Totuși, imaginile menite să sugereze acest lucru nu sunt confirmate.

Vladimir Putin l-a sunat săptămâna trecută pe Donald Trump și s-a rugat să favorizeze un armistițiu pentru 9 mai. La rândul ei, Ucraina i-a cerut liderului rus un armistițiu de durată, nu unul doar pentru a-și organiza parada în scopuri propagandistice.

Rusia bombardează cu regularitate toată Ucraina, mai ales infrastructuri considerate esenţiale, de la începutul invazie sale la scară largă, în februarie 2022.

Ca represalii, armata ucraineană atacă ţinte în Rusia, vizând în special instalaţii militare şi infrastructuri de hidrocarburi, cu scopul de a reduce posibilităţile regimului de la Moscova de a-şi finanţa eforturile de război.

