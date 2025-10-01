Miercuri, cu o zi înaintea întrunirii liderilor europeni la Copenhaga, președintele francez a declarat că Bruxelles-ul ar trebui să meargă mai departe față de taxele impuse anul trecut vehiculelor electrice chinezești și taxele pe oțel pe care urmează să le introducă la sfârșitul acestei luni.

Europa este singurul „loc în care actorii interni nu sunt protejați”, a spus Macron, subliniind eforturile Chinei și ale SUA de a-și stimula producția prin politici industriale și tarife impuse de stat.

„Dacă vrem să rămânem suverani, trebuie să protejăm actorii existenți atunci când aceștia suferă de absența unor condiții echitabile de concurență”, a adăugat președintele francez. „Ceea ce am început cu vehiculele electrice chinezești, ceea ce continuăm astăzi cu oțelul trebuie să facem sector cu sector”, a insistat el.

Aceste declarații vin pe fondul eforturilor tot mai mari ale liderilor de stat din UE de a inversa declinul industrial al blocului comunitar, care a fost agravat de tarifele drastice impuse de președintele american Donald Trump și de concurența din ce în ce mai acerbă din partea producătorilor chinezi.

Potrivit Centrului pentru Cercetarea Politicilor Economice, China a asigurat în 2023 aproximativ o treime din producția manufacturieră globală: de trei ori mai mult decât SUA, clasată pe locul doi. Germania, puterea industrială tradițională a UE, a asigurat doar 4%.