De ce energia rămâne scumpă în România, deși se fac investiții. Cristian Bușoi: „În 2028, vom fi o ţară exportatoare de electricitate”

Uniunea Europeană trebuie să găsească o soluție pentru reducerea costurilor la electricitate, altfel România nu va putea avea prețuri semnificativ mai mici, a declarat luni Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, potrivit agenției de presă Agerpres.

Oficialul a subliniat importanța implementării rapide a unor măsuri concrete pentru creșterea capacității de stocare a energiei electrice.

Investiții în stocare și producție

„Stocarea este una dintre soluțiile la care trebuie să lucrăm mai intens, să accelerăm proiectele de instalare de capacități de stocare, atât independente, cât și atașate capacităților de producție deja existente, în special în zona solară. În această direcție, colaborăm cu alte ministere. De exemplu, Ministerul Energiei a lansat, la începutul lunii septembrie, un apel de proiecte pentru cofinanțarea capacităților de stocare independente. Din păcate, procesul de evaluare și contractare al unui apel anterior a fost prelungit. Lucrăm împreună cu AFIR pentru a gestiona schema de autoconsum și stocare destinată în special primăriilor și altor instituții publice”, a explicat Bușoi.

Bușoi a evidențiat că, pe lângă extinderea capacităților de stocare, România trebuie să continue investițiile în producția de energie.

„Cât timp Uniunea Europeană nu găsește o soluție sustenabilă pentru reducerea prețului la electricitate, va fi dificil să avem o zonă cu prețuri semnificativ mai mici. O lege fundamentală a economiei spune că, dacă oferta este mai mare decât cererea, prețurile ar trebui să scadă. Din acest motiv, investițiile în capacități de producție sunt o direcție corectă”, a spus secretarul de stat.

Acesta a adăugat că Uniunea Europeană are un rol esențial în viitorul energetic prin atragerea de investiții majore în centre de date și infrastructuri pentru inteligență artificială.

„Ne așteptăm ca în deceniile următoare cererea de electricitate să crească semnificativ, iar investițiile în producție sunt investiții sigure”, a completat oficialul.

Cristian Bușoi: România exportator de energie în 2028

Bușoi a subliniat că, dacă proiectele energetice planificate vor fi implementate la timp, România ar putea deveni un exportator de electricitate până în anul 2028.

„Acest lucru nu va reduce dramatic prețurile, dar va aduce venituri substanțiale pentru companiile românești, multe dintre acestea fiind deținute de stat. Asta înseamnă mai multe dividende și taxe la bugetul de stat, ceea ce poate fi o sursă pentru scheme de sprijin destinate industriei energo-intensive și marilor consumatori, desigur, în conformitate cu regulile europene”, a precizat el.

Sistemul Energetic Național, pregătit pentru provocările toamnei

În ceea ce privește reziliența Sistemului Energetic Național, Bușoi a dat asigurări că România este pregătită să facă față provocărilor din această toamnă.

„Avem unele soluții de rezervă, cum ar fi apa din lacurile Hidroelectrica sau al patrulea grup de la Complexul Energetic Oltenia. Totuși, este absolut necesar să redeschidem cât de repede posibil reactoarele Cernavodă 1 și 2 pentru a asigura securitatea energetică și pentru a evita creșterea prețurilor spre sfârșitul toamnei și începutul iernii”, a declarat oficialul.

Pe lângă aceste măsuri, Bușoi a menționat că este esențial ca proiectele majore pe gaze, precum centrala de la Mintia, care este aproape finalizată, și centrala de la Iernut să devină operaționale la începutul anului 2027.

„În paralel, trebuie să accelerăm ritmul de punere în funcțiune a capacităților de energie regenerabilă, în special solară și eoliană. Deși mai avem de lucru în privința autorizării și a reducerii birocrației, interesul investitorilor rămâne ridicat”, a spus el.