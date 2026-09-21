Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș, văzută din avion: Când ar putea fi inaugurate primele tronsoane

Cei 68 de kilometri ai Autostrăzii A13 Sibiu - Făgăraș au fost filmați din avion de Asociația Pro Infrastructură. Progresul fizic al lucrărilor este unul „satisfăcător” pe toate cele patru loturi contractate cu turcii de la Makyol.

Progres fizic „satisfăcător” pe autostrada A13

Autostrada Sibiu - Făgăraș, în lungime de 68 de km, este împărțită în patru sectoare: lotul 1 Boița (A1) – Avrig/Marșa, de 14,25 kilometri, lotul 2 Avrig/Marșa – Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,9 km, lotul 3 Arpașu de Jos - Sâmbăta de Sus, de 17,61 km, respectiv lotul 4 Sâmbăta de Sus - Municipiul Făgăraș, de 16,26 km.

Asociația Pro Infrastructură a realizat pe 18 septembrie 2026 o filmare aeriană completă din avion pe întreg traseul autostrăzii A13, între Făgăraș și Boița.

„V-am pregătit o filmare completă din avion de pe cei 68,05 kilometri împărțiți în patru loturi ai Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș între Făgăraș (inclusiv drumul de legătură DN1-A13) și Boița (nod cu A1 și DN7), toate parafate cu turcii de la Makyol în perioada august-noiembrie 2023”, au precizat luni, 21 septembrie, reprezentanții ONG-ului pe pagina de Facebook.

Aceștia precizează că „progresul fizic este satisfăcător” și că „sunt șanse bune ca antreprenorul să-și respecte termenele contractuale”. Sunt prevăzute 12 luni proiectare și 36 de execuție, care, potrivit sursei citate, „se întind toate în 2028, începând cu ianuarie pe lotul 3 (primul semnat și cel mai înaintat în teren) până în octombrie pe lotul 1, cel de lângă Boița”.

Scenariul optimist: două tronsoane, gata la sfârșitul anului 2027

Cele patru loturi au fost semnate cu firma turcă Makyol pe parcursul anului 2023, cu o valoare totală de 6,62 miliarde lei, fără TVA, pentru 68,05 km de autostradă și încă 5,65 km de drum de legătură.

Pro Infrastructură vorbește de faptul că două tronsoane ar putea fi inaugurate la sfârșit de 2027, într-un scenariu „foarte optimist”.

„Mobilizarea bună de până acum demonstrată de Makyol ne dă speranțe că turcii nu se vor culca pe o ureche la adăpostul celor 3 ani de execuție și al emiterii cu mari întârzieri a autorizațiilor de construire. La sfârșit de 2027 pot inaugura într-un scenariu (foarte) optimist aproximativ 37,5 km între Avrig și Sâmbăta de Jos, adică tronsoanele 2 și 3”, potrivit sursei citate.

Termenele de finalizare ale celor patru loturi

Deși traseul de 68 de kilometri străbate predominant teren de câmpie, șantierul Autostrăzii A13 Sibiu - Făgăraș presupune o complexitate tehnică ridicată. Numărul mare de traversări peste râul Olt și alte cursuri de apă, intersecțiile cu DN1 și drumurile locale, precum și ridicarea unor poduri de mari dimensiuni - dintre care cinci în arc - generează un volum uriaș de muncă pe toate cele patru loturi.

Autoritățile au dat 12 autorizații de construire, câte trei pe fiecare tronson în parte, ultimul în 12 iunie 2026.