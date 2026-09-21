Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că reținerea de către DIICOT și noul dosar nu îi vor aduce lui Călin Georgescu nicio pierdere de voturi, acuzându-l pe fostul candidat că „îi prostește pe toți” dintr-un „viloi”, fără a avea o ocupație reală.

„Întrebați dvs ce se va face cu capitalul politic al lui Dumnezeilă, dacă va fi afectat. Eu nu pot să afirm decât că nu va pierde niciun vot în urma a ce am văzut azi, poate dimpotrivă... Deci eu, în locul procurorilor DIICOT care au căutat prin casă și au găsit 4.000 de euro și aparate de bruiaj electronic, m-aș concentra nu pe cele 4.000 de euro, ci pe milionul de euro care valorează viloiul cu etaj în care stă familia Georgescu. Georgescu, cunoscut fără ocupație de zeci de ani aproape, de când era la Viena. De unde a adunat un milion de euro să-și ia viloiul ăla?”!”, a declarat gazetarul într-o intervenție telefonică la B1 TV.

Ce legături face gazetarul între reținerea lui Georgescu, PSD și AUR

Într-o analiză tăioasă, CTP afirmă că PSD i-a blocat intenționat accesul la președinție prin decizia CCR de anulare a alegerilor, iar reținerea sa de azi este doar rezultatul faptului că nu s-a realizat încă alinața dintre PSD și AUR.

„Să nu credeți că justiția din România a avut acum un zvâcnet de moralitate și profesionism, când l-a agățat pe Georgescu în acest dosar de escrocherie, de un primitivism care ar putea să ne facă să și râdem. Astfel de scheme sunt nenumărate pe net, sunt păcăliți nenumărați cetățeni. De ce depinde soarta lui Georgescu? Depinde de înțelegerea încă nerealizată între PSD și AUR. Călin Georgescu a fost blocat în tentativa lui pe care, probabil, ar fi reușit-o să ajungă președintele României de către PSD”, susține CTP.

CTP crede că Georgescu va scăpa și de acest dosar

Gazetarul anticipează că Georgescu va fi scos „curat ca lacrima” de îndată ce social-democrații vor perfecta o alianță de guvernare cu AUR, subliniind că și aghiotantul acestuia, „mercenarul Potra”, se plimbă în prezent liber și nestingherit deși este acuzat de acte de tentativă d elovitură de stat.