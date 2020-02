De Iulian Budușan,

„S-au făcut eforturi pentru a preveni răspândirea infecţiei în rândul copiilor din fiecare regiune, iar în următoarele una-două săptămâni va fi o perioadă extrem de critică”, a spus Abe, într-o reuniune a miniştrilor Cabinetului, cu privire la criza generată de focarul de coronavirus.

El a afirmat totodată că Guvernul acordă prioritate sănătăţii şi siguranţei copiilor, printre altele.

Anunţul surpriză al lui Abe a venit în condiţiile în care numărul de pacienţi cu virus COVID-19 confirmat a continuat să crească, depăşind joi 200 în Japonia, cu excepţia celor peste 700 de pacienţi infectaţi din nava de croazieră Diamond Princess.

Majoritatea celor 1.600 de licee din Hokkaido au decis să închidă timp de o săptămână în aceeaşi zi, în efortul de a încetini răspândirea coronavirusului.

Universitatea Ochanomizu din Tokyo a spus deja că va închide şcolile afiliate începând de vineri pentru aproximativ o lună, până la începutul lunii aprilie, inclusiv în vacanţa de primăvară. Prinţul Hisahito, nepotul de 13 ani al împăratului Naruhito, urmează liceul de juniori afiliat universităţii.

„Cred că este o închidere fără precedent pentru o perioadă atât de lungă de timp”, a spus un oficial al şcolii.

Sapporo, capitala prefecturii Hokkaido, care are aproximativ 300 de licee, le va închide de vineri până pe 6 martie.

Potrivit consiliului de învăţământ Hokkaido, un sondaj al stării de sănătate care vizează toţi profesorii afectaţi va fi realizat în timpul închiderii, în timp ce o decizie de decontaminare a instalaţiilor şcolare va fi stabilită de fiecare municipalitate.

Un copil de 5 ani din provincia chineză Hubei, epicentrul epidemiei de coronavirus, a fost găsit lângă bunicul lui mort din pricina coronavirozei. În mediul online a apărut informația că bătrânul ar fi decedat de zile bune, iar copilul ar fi supraviețuit cu biscuiți, scrie The Guardian.

Autoritățile din Hong Kong au anunțat că au decis să le dea 15,4 miliarde de dolari rezidenților permanenți care au peste 18 ani. E o încercare de a salva economia, în picaj după protestele de anul trecut și epidemia de coronavirus, scrie CNN.



Copil de 5 ani, găsit lângă bunicul mort de coronavirus, în China

Autoritățile din Hong Kong le dau oamenilor 15,4 miliarde de dolari, ca să salveze economia

De teama coronavirusului, Arabia Saudită suspendă intrarea pelerinilor pe teritoriul său