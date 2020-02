De Petre Dobrescu,

În jur de 7 milioane de locuitori din cei peste 7.400.000 din Hong Kong vor fi incluși în program, banii urmând să fie împărțiți în mod egal.

Autoritățile urmăresc prin acest cadou neașteptat o creștere a consumului și, automat, redresarea economiei pe teritoriul autonom chinez, care a primit mai multe lovituri în ultima perioadă.

Hong Kong a intrat în recesiune după protestele violente de anul trecut, care s-au soldat cu 2 morți, peste 2.600 de răniți și peste 7.000 de arestări. Acesta au început pe 9 iunie după adoptarea unei legi care ar fi permis extrădarea pe scară largă către China continentală. Ulterior, actul normativ a fost suspendat, însă protestele au continuat.

Fosta colonie britanică, revenită în 1997 sub jurisdicția Chinei, este de mai mulți ani scena unor turbulențe politice masive, pe fondul îngrijorării generate de amestecul tot mai mare al Beijingului în afacerile sale interne.

A doua lovitură a fost primită de economia din Hong Kong după izbucnirea războiului comercial dintre China și SUA, căruia Trump i-a pus punct abia în decembrie anul trecut.

Iar a treia, după izbucnirea epidemiei de coronavirus, care a generat, local, 2 victime și 92 de bolnavi.

Ministrul Finanțelor, Paul Chan, a anunțat că, anul acesta, Honk Kong va înregistra primul deficit bugetar din ultimii 15 ani: 1,2%. Iar situația e de așteptat să se înrăutățească în 2021, când se estimează un deficit-record: 4,8%.

Cele 15,4 miliarde de dolari care le vor fi date rezidenților de peste 18 ani vin, în parte, dintr-un fond special, creat tocmai pentru a contracara efectele de contractare a economiei din pricina epidemiei de coronavirus.

Ca o măsură suplimentară, guvernul va reduce taxele și impozitele pentru cetățenii cu venituri mici – cam 2 milioane din cei peste 7 milioane -, iar cei care stau cu chirie în locuințe de stat vor avea gratuitate o lună.

Paul Chan a mai declarat că, deși situația nu e roz, autoritățile nu sunt panicate, pentru că au o rezervă financiară consistentă: 145 de miliarde de dolari.

