De Petre Dobrescu,

“Bunicul mi-a zis să nu plec, că e un virus afară”, a spus băiețelul, când a fost găsit de polițiștii comunitari care au bătut la ușa casei bunicului său din districtul Zhangwan, orașul Shiyan – aflat la 440 km de Wuhan, locul unde a izbucnit epidemia.

Cazul copilului a înfuriat opinia publică din China. În mediul online circulă informația că băiatul ar fi stat zile bune lângă cadavrul bunicului său și ar fi supraviețuit cu biscuiți.

Guvernul neagă informația și susține că băiețelul a fost găsit de poliția comunitară la câteva ore după decesul bătrânului, pentru că în Shiyan, de când orașul s-a închis și s-au adoptat “măsuri ca pe timp de război”, iar populația e în carantină, patrulele bat zilnic la ușile locuitorilor, pentru a le verifica starea de sănătate și a-i întreba dacă au nevoie de alimente sau de alte lucruri.

Oficialii au admis însă că au deschis o investigație.

Băiețelul a fost preluat de autorități, pentru că tatăl lui e în carantină într-o altă provincie chineză și nu poate veni să-l ia.

Foto: Hepta

LIVE UPDATE | Primul român infectat cu coronavirus, în stare bună la „Matei Balș”. Iohannis: „Nu există niciun motiv real de panică”

Trimisul special Libertatea, corespondență din Lodi, de la granița cu ”zona roșie” a coronavirusului. Românii din Italia îi liniștesc pe cei de acasă: ”E doar o gripă!”

LIVE UPDATE | Coronavirus în Europa | Bilanțul din Italia urcă la 14 decese. Franța anunță că se pregătește pentru „o epidemie”

Românii de la sat nu se sperie de coronavirus: „Se stinge cu ţuiculiţă!”