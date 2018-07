Pentru un bolnav din 1000 boala este mortală

Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații. Din 4 persoane care fac rujeolă 1 are nevoie de spitalizare.

Pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeolă (pojar), boala este mortală.

Vaccinul împotriva rujeolei (pojarului) protejează copiii împotriva acestei boli.

În România 9 din 10 parinți își vaccinează copiii.

În anii 1960-1980 incidența rujeolei era crescută

Dacă în perioada 1960-1980 valorile incidenței rujeolei în România se mențineau crescute (aproximativ 120 la suta de mii de locuitori), acestea au înregistrat o scădere dramatică odată cu introducerea vaccinării antirujeolice (1979) și au continuat să scadă, urmare a multiplelor intervenții de sănătate publică.

În perioda 2011-2013 au fost mii de cazuri dar numai trei decese

O analiză a numărului cazurilor de rujeolă din ultimului deceniu arată că au fost trei ani în care au fost înregistrate peste o mie de bolnavi anual, respectiv în 2011-4.784, în 2012- 7.450 și în 2013-1.159. În pofida numărului mare de îmbolnăviri, s-a întregistrat doar câte un singur deces.

Ceea ce a determinat autoritățile să declare epidemie la sfârșitul lui septembrie 2016 a fost, pe lângă numărul mare de cazuri în focare, și numărul mare de vieți curmate de boală.

Astfel, dacă din 2008 și până în 2015 au fost înregistrate patru decese, din 30 septembrie 2016 și până în 6 iulie 2018 vorbim deja de 59 de morți. Foarte mult, după cum spun medicii.

Anul 2016, debutul epidemiei. Incidența bolii a fost de aproximativ 407 ori mai mare decât în 2015

Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor transmisibile anunța în raportul anual că, în 2016, incidența bolii a fost de 407 ori mai mare decât în 2015 de aceea s-a declarat epidemia.

Potrivit CNSCBT, în 2016, în cadrul sistemului de supraveghere a rujeolei, la nivel național au fost detectate 2.435 cazuri confirmate și au fost raportate 13 decese prin rujeolă

Incidența la nivel național în anul 2016 a fost de 12,2 la suta de mii de locuitori, de aproximativ 407 ori mai mare decât în anul 2015 (0,03la suta de mii de locuitori).

Genotipul tulpinii de virus rujeolic identificat în 2016, diferit de cel din țara noastră

Potrivit raportului CNSCBT genotipul tulpinii de virus rujeolic identificat (B3) este diferit de genotipul tulpinii endemice din țara noastră (D4).

Tot în acest an, cea mai mare rată de incidență a rujeolei s-a înregistrat în județele Caras-Severin și Arad urmate de județele Timiș, Mureș și Bistrița-Năsăud, iar cei mai afectați au fost copiii aparținâd grupei de vârstă sub 1 an, urmată de grupa de vârstă 1-4 ani și grupa de vârstă 5-9 ani, grupa de vârstă 10-14 ani și grupa de vârstă 15-19 ani.

Treptat epidemia a cuprins toate județele. Iar mortalitatea a fost foarte ridicată.

Rujeola poate fi prevenită prin vaccinare

Rujeola face parte din categoria bolilor prevenibile prin vaccinare, vaccinarea antirujeolică (cu vaccin combinat rujeolă- rubeolă- oreion RRO), fiind inclusă în Programul Național de Vaccinare.

Vaccinul RRO a fost introdus în calendarul național începând cu anul 2005, acoperirile vaccinale menținându-se o perioadă de timp peste 95% (ținta OMS).

Din 2010 valorile acestor acoperiri vaccinale au avut o tendință descrescătoare, situându-se în 2016 la 87,1% (doza I) și la 74,5% (doza a-II-a).

Acest lucru se datorează într-o oarecare măsură și scăderii încrederii în beneficiile vaccinării concretizată prin refuzul părinților de a-și vaccina copiii.

Rujeola din 2008 și până în 2015

În anul 2008 au fost confirmate 12 cazuri de rujeolă, niciun deces.

În anul 2009, cu fost confirmate 8 cazuri de rujeolă și niciun deces.

În anul 2010, au fost confirmate 193 de cazuri de rujeolă, cu un deces.

În anul 2011 au fost confirmate 4784 de cazuri cu un deces.

În anul 2012 au fost confirmate 7450 de cazuri cu un deces.

În anul 2013, au fost confirmate 1159 de cazuri cu un deces.

În anul 2014, au fost confirmate 59 de cazuri și niciun deces.

În anul 2015, au fost confirmate 7 cazuri de rujeolă și niciun deces.

Ceea ce a surprins epidemia declarată începând de la sfârșitul lui septembrie 2016 a fost de fapt viețile curmate de boală. Astfel, dacă din 2008 și până în 2015 au fost înregistrate patru decese, din 30 septembrie 2016 și până în 6 iulie 2018 vorbim deja de 59 de morți. Foarte mult, după cum spun medicii.