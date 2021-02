Emilian Popovici precizează că de la începutul lunii februarie epidemia de coronavirus este pe creştere.

„Aceste 3.000 și ceva de cazuri par liniștitoare, le privim ca pe o constantă, asta înseamnă pentru unii un echilibru între măsuri și situația infectărilor. Or, dacă privim la numărul bazal de reproducere – și readuc aminte că acest număr ne arată, dacă e peste 1, o epidemie în creștere, iar dacă e sub 1, e epidemie în scădere. Noi am fost în scădere până pe 3 februarie, după care acest număr bazal a trecut de 1 încetișor și a ajuns în 22 februarie la 1,14, deci în mod sigur suntem cu o epidemie în creștere. Nu creștere accelerată, dar e o creștere”, a explicat Popovici.

Potrivit acestuia, prezența variantei britanice începe să strice echilibrul între măsuri și situația infecției de la noi.

Varianta britanică, din estimări, ar putea să devină dominantă într-un interval de 3 săptămâni și atunci, în momentul în care te vei confrunta cu această variantă, acel echilibru care se consideră că există acum se poate strica. Măsurile locale sau regionale reprezintă o prima etapă, e important ca acolo unde lucrurile nu se pot controla, să fie luate măsurile care se impun, care pot merge până la carantinare. Ne-o va impune situația. Emilian Popovici:

„Dacă ne uităm spre celelelte țări, e puțin probabil ca la noi evoluția variantei britanice și evoluția infecției, în contextul în care această variantă devine dominantă, să fie alta decât în alte țări. Deci avem câteva repere care ne ajută să privim dincolo de numărul de infecții noi din fiecare zi, care depind de numărul de testări care se înregistrează în fiecare zi”, a mai spus Popovici.

Institutul Național de Sănătate Publică a anunţat că tulpina britanică circulă în jumătate din județele țării, iar numărul celor depistaţi a ajuns la 164.





