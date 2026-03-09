17 capete de acuzare

Emanuel Shaleta, lider religios la Biserica Catolică St. Peter the Apostle din California, este acuzat de delapidarea a peste un milion de dolari din fondurile bisericii și de legături cu un bordel din Tijuana, Mexic.

Preotul catolic a fost investigat timp de câteva luni de autorități, fiind pus sub acuzare pentru 8 capete de acuzare pentru delapidare, 8 capete de acuzare pentru spălare de bani și unul pentru infracțiuni financiare grave.

Potrivit șerifului din San Diego, ancheta a fost inițiată în urma unei plângeri depuse în august 2025 de un avertizor de integritate de la Biserica Chaldeană St. Peter.

Episcopul nu a oferit o explicație pentru discrepanțele din conturile sale diocezane. Însă în declarațiile din 22 februarie, episcopul a insistat că nu a luat bani și că a fost victima unei campanii media și a celor care s-au opus conducerii sale.

Nu am abuzat niciodată în viața mea preoțească sau episcopală de banii Bisericii. Dimpotrivă, am făcut tot posibilul să păstrez și să gestionez în mod corespunzător donațiile Bisericii.

Emanuel Shaleta conducea eparhia catolică caldeeană care acoperă jumătatea vestică a SUA

Fonduri destinate proprietății bisericii, redirecționate pentru uz personal

Potrivit documentelor furnizate de reprezentantul bisericii, fonduri destinate proprietății bisericii ar fi fost redirecționate pentru uz personal.

Raportul site-ului american de știri catolice Pillar, publicat luna trecută, arată că peste 400.000 de dolari lipsesc din conturile bisericii, iar suma totală ar putea depăși un milion de dolari.

Conform anchetei, Shaleta ar fi folosit donațiile pentru biserică pentru a-și finanța un stil de viață extravagant, mascând cheltuielile prin intermediul unor fonduri caritabile false.

Cel puțin 12 „vizite” la Hong Kong Gentlemen’s Club, un bordel situat în zona roșie din Tijuana

În plus, episcopul este suspectat că ar fi frecventat de peste 12 ori Hong Kong Gentlemen’s Club, un bordel situat în zona roșie din Tijuana, Mexic, cunoscut pentru legăturile sale cu traficul de persoane și industria sexului.

Autoritățile nu au găsit însă dovezi care să sugereze că Shaleta ar fi fost implicat direct în activități de trafic de persoane, însă legăturile sale cu acest loc au ridicat semne de întrebare.

„Vă rugăm să continuați să vă rugați pentru această episcopie”

După arestare, o declarație a fost emisă de un grup asociat cu biserica lui Shaleta: „După ce am auzit toate criticile și atacurile împotriva episcopiei noastre și a episcopului nostru, cerem Domnului să protejeze episcopia și episcopul de toate atacurile negative. Suntem solidari cu episcopia și episcopul nostru. Așteptăm decizia în această chestiune. Vă rugăm să continuați să vă rugați pentru această episcopie și să rămâneți credincioși misiunii mântuitoare a lui Hristos”.

Nu sunt bogat, nu am o familie bogată cu care să mă lupt cu acești oameni. Tot ce am sunt oamenii Bisericii, voi, pe care i-am slujit cu sinceritate și credință de 42 de ani ca preot și ca episcop. Sunteți singurii care mă pot crede și îmi pot apăra integritatea și transparența.

În prezent, Shaleta se află în custodia autorităților, fiind reținut în închisoarea centrală San Diego, cu o cauțiune stabilită la 125.000 de dolari.

The Pillar a relatat că Shaleta urma să călătorească la Roma. El își depusese demisia, la începutul acestui an, după o anchetă comandată de Vatican privind acuzațiile de delapidare substanțială și abatere personală.