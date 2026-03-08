În videoclipul original, șters între timp, Putin se oprește brusc în timpul citirii mesajului, întoarce privirea de la cameră, încearcă în zadar să se abțină să nu tușească și face un gest către cineva din afara cadrului în care îi arată că are o problemă la gât.

„Știți, haideți că o să repet asta, pentru că… pentru că mă cam gâdilă în gât. Mă cam gâdilă în gât, era să încep să tușesc”, a spus Putin, punând senzația de înec pe faptul că a vorbit „mult azi”.

Kremlinul a înlocuit ulterior videoclipul cu o versiune mai scurtă, editată, care apare acum pe conturile sale oficiale de socializare, notează sursa citată.

Aceste imagini vor ridica probabil noi întrebări cu privire la starea de sănătate a lui Vladimir Putin, după ce jurnalişti de investigaţie din presa rusă din exil au dezvăluit anterior că liderul rus, în vârstă de 73 de ani, a călătorit de fiecare dată în ultimii ani cu un specialist în cancerul tiroidian, comentează The Mirror.

Surse ucrainene afirmă că acest videoclip jenant pentru Putin, care ține să se afișeze mereu ca un lider de stat sănătos, energic și hotărât, a fost publicat intenționat de o persoană din interior.

„Construieşti imaginea unui lider tânăr şi puternic, după care cineva divulgă un videoclip şi întreaga imagine se prăbuşeşte, iar în faţa tuturor apare un bătrân bolnav şi decrepit. Se pare că a fost divulgat intenţionat, deoarece bătrânul bolnav şi senil a enervat pe toată lumea”, a declarat analistul militar Denîs Kazanski.

Aceasta a fost a doua greşeală evidentă în ultima săptămână din partea agenţilor de propagandă ai lui Putin, după ce o imagine interpretată drept „masca morţii” liderului autocrat rus a apărut într-un videoclip filmat printr-o ușă lăsată deschisă la Kremlin. Momentul needitat îl arată pe Putin tensionat, vizibil îmbătrânit, cu bărbia lăsată şi ochii obosiţi în timpul unei întâlniri cu omologul său belarus Aleksandr Lukașenko – în contast cu imaginea publică afișată de liderul rus și aparatul său de propagandă.

