De Eduard Apostol,

Astfel că a ținut neapărat să repete experiența, mai ales că cei doi au vrut să petreacă timp de calitate împreună, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților. Va fi o vacanță fără fiul lor, Lucas. Ana și Paul vor să bifeze câteva detalii din orice „to do list” atunci când ajungi la Dubai.

Beduinii din deșert

„Mie mi-a plăcut tot ceea ce am văzut și am făcut în Dubai anul trecut. Dar, cum niciodată nu poți spune că ai văzut atât de multe, la câte are de oferit această destinație, am ținut neapărat să revenim. De la bun început, am convenit cu Paul să repetăm experiența cu beduinii din deșert. Este ceva ce e greu de descris în cuvinte: dunele fabuloase, mersul pe cămile, tradițiile lor, show-ul cu șoimi… Asta se trăiește!”, a povestit soția fotbalistului.

Cafea la 150 de metri înălțime

Dubai

Drumurile celor doi soți se vor despărți o singură dată în excursie: „Paul a fost fascinat de turul Dubaiului cu hidroavionul, 45 de minute de senzație. Eu vreau să profit pentru o repriză de shopping la mall. Oricum, și dacă nu terminam în sincron sesiunea, mă poate aștepta la acvariu”, a mărturisit Ana.

Un alt detaliu de neratat, dacă tot ajungeți la Dubai, pe care nu îl vor omite nici Pârvuleștii. Dubai Frame. Este fascinant cum se vede Emiratul de sus. „Este ceva fabulos să stai împreună cu persoana iubită și să privește panorama spectaculoasă, poate chiar savurând o cafea la peste 150 de metri înălțime. Atunci ai senzația reală că ești mult mai aproape de Dumnezeu!”.

Acum, ca „doi porumbei”, cum s-a amuzat Ani, vor să petreacă o noapte la Hotelul Lapita sau la Marriott. „Nu ne-am decis încă. La Dubai e greu să te decizi. Dacă am putea, am evada vreo 3 luni. Dar, dacă mă gândesc mai bine, nici așa nu am avea timp pentru tot!”, a punctat Ana.

