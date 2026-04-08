„În mai puțin de 40 de zile, unul dintre comandamentele noastre combatante, Comandamentul Central, folosind mai puțin de 10% din puterea totală de luptă a SUA, a destructurat una dintre cele mai mari armate din lume”, a declarat Hegseth într-o conferință de presă organizată pe tema armistițiului convnit cu regimul de la Teheran prin intermediul Pakistanului.

La rândul său, generalul Dan Caine, șeful Statului Major al SUA, a declarat că obiectivele militare din Iran au fost îndeplinite, dar a atras atenția că armistițiul, convenit pentru două săptămâni, este doar o pauză, iar forțele americane rămân pregătite pentru reluarea luptelor.

Pe de altă parte, Pete Hegseth a transmis în mod clar că SUA își doresc uraniul îmbogățit de Iran în scopuri miliitare și sunt pregătite să-l „ia” singure, dacă regimul de la Teheran nu-l cedează în cadrul unui acord de pace aflat în negociere.

„Ştim ceea ce au şi ei îl vor ceda, iar noi îl vom obţine. Dar îl vom lua, dacă trebuie să o facem”, a declarat şeful Pentagonului, citat de AFP.

„Putem face asta prin toate mijloacele necesare”, a ameninţat Pete Hegseth.

Războiul dintre Statele Unite și Iran continuă să polarizeze opiniile, cu o viziune predominant sumbră în mass-media internațională. Potrivit unei analize publicate de The Atlantic, această perspectivă poate fi greșită în cel puțin trei privințe, iar Statele Unite și Israelul sunt marii câștigători. În schimb, renumita revistă The Conversation spune că Iranul a ieșit mai întărit din acest conflict, iar Statele Unite și-au redus mult influența.

