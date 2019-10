De Maria Andrieș,

Raed Arafat a postat pe Facebook o fotografie, care dezminte, spune domnia sa, că nu ar fi discutat niciodată cu părinții victimelor de la Colectiv. Reacția secretarului de stat vine după ce Eugen Iancu a declarat, în emisiunea Adriana Nedelea la FIX, difuzată de Libertatea.ro, că niciodată Arafat nu a avut cu el o discuție despre Colectiv și nici nu i-a răspuns la întrebări. În respectiva fotografie apare, printre alții, și Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv GTG 3010.

Șeful DSU: „Părinții mint!”

„Până unde mergeți cu denigrarea si minciuna? Dacă nu am vorbit niciodată cu domnul Iancu, cum de l-am primit personal în biroul meu?”, scrie secretarul de stat MAI în postare.

În poză, explică Arafat, apare „domnul Iancu, la mine în birou, în anul 2018, cu o delegație în frunte cu fostul ambasador al Belgiei, unde am vorbit mai mult de o oră despre prevenirea incendiilor și proiecte ce pot fi implementate în viitor în România luând Belgia ca exemplu”



Iancu este părintele care a susținut, în interviul pentru Libertatea, că nici Arafat, nici politicienii aflați în funcție la momentul tragediei nu au încercat să ia legătura cu rudele victimelor de la Colectiv. Arafat îl acuză de „minciună” și califică interviul respectiv drept o „încercare de a distruge imaginea unei persoane cu orice preț”

Eugen Iancu și-a pierdut fiul în vârstă de 22 de ani în urma incendiului de la Colectiv

Eugen Iancu susține că nu el, ci secretarul de stat deformează adevărul: „Nu domnul Arafat m-a primit în biroul său, inițiativa le-a aparținut celor de la Ambasada Belgiei și unei organizații neguvernamentale din Belgia, care activează în România încă din 1988, de pe vremea lui Ceaușescu. Sunt cei care au făcut acele parteneriate cu localități din România, orașe înfrățite… Ei ne-au contactat, pe mine și pe alți membri ai asociației, în decembrie 2016, și am avut mai multe întâlniri. Mi-au dat un kit pentru copii, cu lecții despre cum să reacționezi în caz de incendiu”.

Raed Arafat a respins toate criticile legate de intervenția de la Colectiv

Președintele Asociației Colectiv precizează că „la propunerea belgienilor, am făcut parte din delegația care a mers la discuții în biroul domnului Arafat, nu la propunerea lui Arafat. Eram vreo 15-20 de oameni. Se întâmpla la sfârșitul lui 2018. Și, cât m-am aflat acolo, nu am vorbit cu domnul Arafat, iar el nu a adus deloc în discuție subiectul Colectiv. Când cineva a adus vorba despre cartea noastră, Lupta dintre apă și foc, domnul Arafat a zis: da, parcă am auzit ceva… De vorbit, a vorbit doar cu belgienii. Raed Arafat nu m-a invitat niciodată pe mine și, din câte știu eu, nici pe vreun alt părinte sau rănit de la Colectiv la vreo discuție. Pur și simplu, am ajuns la el în birou întâmplător”.

Vezi pe Libertatea filmarile secrete de la incendiul din Colectiv!

Președintele Asociației Colectiv GTG 3010 a adăugat că Raed Arafat ar trebui să publice și înregistrarea video a întâlnirii respective, „sunt convins că are și înregistrări, nu doar poze”.

„Când l-am chemat la discuții, a zis că pleacă în America”

Întrebat ce rol a avut Arafat în discuțiile cu delegații belgieni, Eugen Iancu a explicat că e vorba despre colaborare în domeniul prevenirii incendiilor: „Belgienii au trimis mașini de pompieri în România, vor să facă unități de pompieri voluntari. De asta au parteneriat cu autoritățile din România”.

Iancu a menționat că a doua oară s-a întâlnit cu Raed Arafat la un forum organizat la Timișoara tot de Ambasada Belgiei: „El era unul dintre vorbitori, a vorbit despre telemedicină, eu eram în sală. S-ar putea să spună iar că am fost împreună în aceeași sală, deși nici nu ne-am salutat atunci. La fel, el a fost la o întâlnire organizată de ASE, unde se aflau și doi părinți ai victimelor de la Colectiv. Dar, când l-am sunat și l-am chemat la o întâlnire organizată de asociația noastră, prin mai 2018, a răspuns că nu poate veni, pentru că pleacă în America. Nici de la IGSU nu a venit nimeni”.

Iancu: „De ce se teme Arafat să-și recunoască greșelile?

Eugen Iancu a afirmat că, dacă s-ar afla față în față cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, i-ar pune câteva întrebări.

Urmărește aici declarațiile lui Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, despre filmarea ținută secretă:



„Prima întrebare ar fi: de ce îi este frică să recunoască greșelile pe care le-a făcut în noaptea aia? A doua: care a fost rolul lui în întârzierea transportului, în întârzierea acceptării ajutorului din străinătate? Dar prima e mai importantă. Și nu e prima oară când a greșit. Ar mai fi o a treia: de ce, în noaptea aia, după ce a ajuns la fața locului, a aliniat ambulanțele, ca să se vadă frumos în spatele lui, la TV? Cum și-a permis ca, în timp ce oamenii mureau, el și Gabriel Oprea să întrerupă ajutorarea răniților?”.

În 2018, Marșul Chitarelor, în memoria victimelor Colectiv, a strâns câteva mii de oameni

Pe 30 octombrie, Iancu a precizat că asociația pe care o conduce nu se va implica în organizarea Marșului Chitarelor, „din motive legate de politică, e campanie electorală și nu vreau să ne trezim cu vreun candidat pe acolo. După părerea mea, politicienii ar trebui să aprindă lumânări la Colectiv până în ora 12.00, nu să se perinde pe acolo toată ziua. Marșul se va face, dar de către altă organizație”.