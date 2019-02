„Asta este altă gogoriţă pe care am auzit-o. Nu m-a interesat şi nu m-a interesat nici la mandatul doamnei Creţu (Corina Creţu comisarul european pentru politică regională). Dacă atunci aş fi vrut să devin comisar, credeţi-mă, cu siguranţă poate aş fi câştigat sau cel puţin aş fi avut cele mai mari şanse, îndreptăţit de experienţa pe care o am în spate. Astăzi nu mă interesează nici postul de comisar nici de nu mai ştiu ce în afara României. Vreau să stau în această ţara şi ce am învăţat să pun în slujba ţării, nimic altceva”, a explicat Teodorovici, într-o emisiune TV, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, întrebat dacă este adeptul Consiliului Monetar, al unui curs de schimb fix, ministrul Finanţelor a răspuns că vrea să facem totul ca România să ajungă în zona euro.

„Daţi un singur exemplu în care eu n-am făcut altceva decât să iubesc piaţa liberă. Sunt om de stânga, de stânga curat şi iubesc zona liberă”, a mai spus ministrul finanțelor.

