De Adrian Ilie,

Tomac susține că această campanie este atipică prin faptul că este caracterizată de ”o inflație de sondaje neasumare, prezentate pe surse”, manevră la care ar fi recurs inclusiv USR.

”Ultima dezinformare grosolană vine din partea celor care se prezintă drept oameni care fac altfel de politică și, în încercarea de a-și liniști susținătorii, au strecurat în presă un presupus sondaj prin care deformează în stil PSD”, a scris pe Facebook președintele PMP.

”Este păcat ca aceste practici ticăloase se lipesc și de cei care au venit cu mesajul “noi suntem altfel și nu vă mințim”. Îi provoc pe cei din USR-PLUS să publice integral sondajul “scăpat” in presă, din care rezultă că Dan Barna are peste 18%, iar Theodor Paleologu are o intenție de vot mai mică decât Hunor.

Eugen Tomac, președinte PMP