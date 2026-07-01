Chestionați în ultimul studiu pentru eurobarometru care dintre următoarele domenii ar putea să le îmbunătățească cel mai mult calitatea vieții, românii respondenți au indicat drept prim aspect „situația financiară și capacitatea de a face față cheltuielilor zilnice”, 38% bifând această variantă. Media UE la acest răspuns este de 42%.

Al doilea aspect de care sunt interesați românii este siguranța locului de muncă și condițiile de muncă – 33%. Pe de altă parte, la nivelul UE, al doilea domeniu cu așteptări este calitatea și accesibilitatea asistenței medicale – 37%.

De altfel, la subiectul referitor la temele pe care le-ar dori mai mult abordate de Parlamentul European, 42% dintre respondenții români au indicat „inflația, creșterea prețurilor și costul vieții”. Media UE în acest caz, pe eurobarometru, a fost de 47%, fiind o creștere cu șase procente față de ultima mare cercetare.

A doua temă de interes pentru români este economia și crearea de locuri de muncă, fiind 41% de această părere. În schimb, media UE este de 35%.

Cu un război la graniță, a treia temă a fost apărarea și securitatea UE, cu 31%, cu 12 procente mai puțin decât media UE (43%). Iar în cazul României e o creștere de patru procente.

În cazul românilor există mai multă speranță privind situația din prezent în raport cu media UE. 49% dintre românii chestionați susțin că sentimentul care descrie cel mai bine starea emoțională actuală e speranța, spre deosebire de 43%, media UE.

Beneficiile privind apartenența la UE

73% dintre cei chestionați spun că țara noastră a avut sau are beneficii în urma apartenenței la UE, cu un procent mai puțin față de media UE. În topul beneficiilor au fost cele legate de economie. 37% dintre românii respondenți au indicat că UE oferă noi oportunități de muncă, cu 13% mai mult față de media UE.

Apoi, pe locul al doilea a fost itemul că UE contribuie la protejarea păcii și consolidarea securității, cu 28%, iar pe locul al treilea, ideea că UE contribuie la creșterea economică (25%).

„În această perioadă de incertitudine la nivel mondial, europenii văd din ce în ce mai mult Uniunea Europeană ca pe un reper de stabilitate. Într-o lume tulbure, această încredere este cel mai mare atu al Europei. Se așteaptă în mod clar de la noi să acționăm decisiv pentru a le oferi cetățenilor noștri securitate, prosperitate și oportunități”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Metodologie

Sondajul Eurobarometru al Parlamentului European din primăvara anului 2026 a fost realizat de agenția de cercetare Verian în perioada 9 aprilie – 4 mai 2026, în toate cele 27 de state membre ale UE. Sondajul a fost realizat față în față, iar în unele state membre (Cipru, Danemarca, Malta, Finlanda și Suedia) au fost realizate și interviuri video suplimentare (CAVI). În total, au fost realizate 26.421 de interviuri. Rezultatele la nivelul UE au fost ponderate în funcție de dimensiunea populației din fiecare țară.

În cazul României au fost realizate 1.045 de interviuri față în față, în perioada 9 aprilie – 29 aprilie 2026.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE