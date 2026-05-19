Europa s-ar putea confrunta cu penurii de petrol

Pieţele petroliere mondiale se confruntă cu o criză iminentă, iar stocurile globale se reduc într-un ritm alarmant, avertizează analiştii. Potrivit experţilor, Europa ar putea resimţi lipsuri fizice de petrol până la sfârşitul lunii mai, în timp ce preţurile actuale nu reflectă gravitatea situaţiei.

Jeff Currie, preşedintele executiv al platformei Abaxx Commodity Exchange, a declarat pentru sursa mai sus că „lipsurile de petrol ar putea lovi Europa în orice zi”.

Acesta a subliniat că problema principală nu constă în preţul petrolului, ci în disponibilitatea resurselor: „Oricine lucrează efectiv în această industrie vă spune că situaţia este gravă”.

Cererea de combustibili creşte odată cu sezonul vacanţelor

Pe măsură ce se apropie sezonul de vacanţe şi sărbători în SUA şi Marea Britanie, analiştii estimează o creştere semnificativă a cererii de combustibili. Acest lucru ar putea amplifica presiunea asupra unei pieţe deja tensionate.

Agenţia Internaţională a Energiei a confirmat că ritmul de scădere al stocurilor globale de petrol este unul record.

Criza din Strâmtoarea Ormuz ar putea conduce la probleme majore de aprovizionare

Conform analizei Société Générale, chiar şi în cazul unei redeschideri a strâmtorii la începutul lunii iunie, ar fi necesare cel puţin 52 de zile pentru reluarea aprovizionării normale, din cauza proceselor complexe de transport, descărcare şi rafinare.

Analiştii avertizează că întârzierile ar putea lăsa milioane de barili pe zi indisponibili, accelerând scăderea stocurilor globale deja precarizate.

Preţul petrolului este în continuă creştere

Preţurile petrolului continuă să urce, pe fondul blocajului negocierilor dintre Washington şi Teheran. Luni, cotaţia petrolului Brent a atins aproximativ 110,7 dolari pe baril, în timp ce WTI a depăşit 106,8 dolari pe baril.

Specialiştii atenţionează că, în cazul în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocat până la finalul lunii iunie, preţurile ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril, iar piaţa ar rămâne tensionată până în anul 2027.

Încă de la jumătatea lunii aprilie, experții atrăgeau atenția asupra faptului că Europa ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane. Uniunea Europeană ar avea suficiente rezerve de combustibil pentru avioane pentru aproximativ cinci luni, dacă actualele probleme de aprovizionare continuă.

