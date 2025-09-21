Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a erupt de mai multe ori în ultimele 24 de ore

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a erupt de mai multe ori, aruncând o coloană de cenușă la kilometri în aer.

Acest lucru s-a întâmplat după ce autoritățile au ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad vineri seara (19 septembrie). Potrivit portalului de știri Channel News Asia, vulcanul cu vârfuri gemene, înalt de 1.584 m, situat pe insula Flores, a început o serie de erupții în seara zilei de 19 septembrie.

Lava, cenușa și fumul au fost aruncate la o înălțime de 6 kilometri în timpul erupției

Cea mai mare erupție a avut loc la ora 22.46, ora locală, trimițând material vulcanic la 6 km deasupra vârfului său. Activitățile vulcanice au continuat în dimineața zilei de 20 septembrie, agenția de vulcanologie înregistrând mai multe erupții, inclusiv una care a trimis un turn de cenușă la 2,5 km în cer.

Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
Recomandări
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Situația rămâne sub observație atentă, iar autoritățile continuă să monitorizeze activitatea vulcanică pentru a asigura siguranța populației și a traficului aerian din zonă.

Ce măsuri de siguranță au luat autoritățile din Indonezi după erupția vulcanului

Șeful agenției de geologie, Muhammad Wafid, a avertizat rezidenții și turiștii să rămână la cel puțin 6 km de craterul vulcanului. El a adăugat că cenușa vulcanică ar putea perturba operațiunile aeroportuare și rutele de zbor.

„Cenușa vulcanică de la erupția Muntelui Lewotobi Laki-Laki ar putea, de asemenea, să perturbe operațiunile aeroportuare și rutele de zbor dacă se răspândește către zona aeroportului și rutele aeronavelor”, a declarat el într-un comunicat, potrivit sursei citate mai sus.

Aeroportul Frans Seda din orașul Maumere, care deservește zboruri interne, și-a suspendat operațiunile în urma erupțiilor. Șeful aeroportului, Partahian Panjaitan, a declarat pentru AFP că autoritățile vor monitoriza evoluțiile pe 21 septembrie înainte de a decide dacă să redeschidă.

Cele mai importante detalii despre vulcanul Lewotobi Laki-Laki

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki este un vulcan cu două vârfuri situat în partea de sud-est a insulei Flores din Indonezia. Are o altitudine de aproximativ 1.584 metri și face parte din complexul vulcanic Lewotobi, care include și vârful Lewotobi Perempuan („femeia”), cele două formând o pereche simbolică locală, considerată „bărbat și femeie”.

Lewotobi Laki-Laki este un stratovulcan activ, caracterizat prin erupții frecvente care aruncă coloane înalte de cenușă vulcanică de până la 18 km în atmosferă. Geologic, vulcanul face parte din arcul vulcanic din Insulele Sunda Mici, provenind din subducția plăcii indo-australiene sub placa eurasiatică, ceea ce face zona extrem de activă seismic și vulcanic.

Lewotobi Laki-Laki este monitorizat permanent de agențiile indoneziene de vulcanologie și de autoritățile locale din cauza riscurilor pe care le prezintă pentru populația locală și infrastructura turistică din apropiere.

Cum se încadrează Europa în competiția strategică dintre SUA și China. Explicațiile experților de la Brooking Institution
Recomandări
Cum se încadrează Europa în competiția strategică dintre SUA și China. Explicațiile experților de la Brooking Institution

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki a erupt de mai multe ori în 2025

Cele mai recente activități ale vulcanului Lewotobi Laki-Laki din Indonezia includ o serie de erupții puternice începând cu luna iunie 2025 și continuând până în septembrie 2025. În 18 iunie 2025, vulcanul a intrat sub alertă maximă, declanșând nori piroclastici care au coborât pe versanți până la 5 km, iar cenușa eruptă a ajuns până la o înălțime de 18 km în atmosferă.

Un alt episod important a avut loc la începutul lunii august 2025, când o coloană de cenușă a atins o înălțime de aproximativ 10 km, iar în septembrie 2025 s-au înregistrat mai multe erupții care au produs coloane de materie vulcanică aruncată în aer pe o distanță de până la 6 km deasupra craterului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Unica.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
Elle.ro
Adrian Nartea și soția lui, la un pas de divorț. Ce a dezvăluit actorul despre problemele din căsnicia lui: „Neajunsuri neexplicate și neexprimate din lipsă de timp și…”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Fiica Angelinei Jolie, care voia să fie băiat, arată acum ca o prințesă! Shiloh e schimbată total la 18 ani, e tânără superbă și pare copia fidelă a mamei ei
Avantaje.ro
Fiica Angelinei Jolie, care voia să fie băiat, arată acum ca o prințesă! Shiloh e schimbată total la 18 ani, e tânără superbă și pare copia fidelă a mamei ei
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Rezultatele Loto 6/49 din 21 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 21 septembrie 2025. Numerele câștigătoare extrase duminică
Psihologul Mihai Copăceanu cere interzicerea trotinetelor electrice, după moartea băiatului de 13 ani. „Infrastructura este jenantă și criminală”
Știri România 18:09
Psihologul Mihai Copăceanu cere interzicerea trotinetelor electrice, după moartea băiatului de 13 ani. „Infrastructura este jenantă și criminală”
Parteneri
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Adevarul.ro
Cum au descoperit ucrainenii baza operatorilor de drone de elită Rubicon. Greșeala făcută de televiziunea rusă
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Drama lui Dan Helciug. Artistul a crescut fără mamă de la vârsta de 5 ani: „Era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Stiri Mondene 17:00
Drama lui Dan Helciug. Artistul a crescut fără mamă de la vârsta de 5 ani: „Era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
Cum arată Larisa Iordache la 6 luni de când a născut. Fosta gimnastă s-a apucat serios de sală. „Mi-am făcut loc pentru mine”
Stiri Mondene 16:25
Cum arată Larisa Iordache la 6 luni de când a născut. Fosta gimnastă s-a apucat serios de sală. „Mi-am făcut loc pentru mine”
Parteneri
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Elle.ro
Prada, în mijlocul unei CONTROVERSE. Brand-ul lansează pantofi care seamănă izbitor cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român! Cât costă o pereche de astfel de pantofi
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
ObservatorNews.ro
Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Libertateapentrufemei.ro
Naomi Hedman, reacție ireală când a fost întrebată de fostul iubit, Andrew Barabancea: ”Nu știu cine este!”. Nici pe Florin Ristei nu l-a menajat
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax.ro
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid
KanalD.ro
Cine este tânărul care a murit prins sub tractor, în Alba! Ionuț avea doar 26 de ani când și-a găsit sfârșitul într-un accident stupid

Politic

Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Politică 18:14
Cine este Andrei Nistor, noul prefect de București propus de USR și ce avere are. Partidul lui Dominic Fritz a primit prefectura Capitalei
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR - Sondaj CURS
Politică 16:06
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
Fanatik.ro
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult