Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a erupt de mai multe ori în ultimele 24 de ore

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki din Indonezia a erupt de mai multe ori, aruncând o coloană de cenușă la kilometri în aer.

Acest lucru s-a întâmplat după ce autoritățile au ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad vineri seara (19 septembrie). Potrivit portalului de știri Channel News Asia, vulcanul cu vârfuri gemene, înalt de 1.584 m, situat pe insula Flores, a început o serie de erupții în seara zilei de 19 septembrie.

Lewotobi Laki-laki, Indonesia erupted this evening.



Volcanic lightning too 🌋⚡️ pic.twitter.com/jXl2TCEtzO — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 19, 2025

Lava, cenușa și fumul au fost aruncate la o înălțime de 6 kilometri în timpul erupției

Cea mai mare erupție a avut loc la ora 22.46, ora locală, trimițând material vulcanic la 6 km deasupra vârfului său. Activitățile vulcanice au continuat în dimineața zilei de 20 septembrie, agenția de vulcanologie înregistrând mai multe erupții, inclusiv una care a trimis un turn de cenușă la 2,5 km în cer.

Situația rămâne sub observație atentă, iar autoritățile continuă să monitorizeze activitatea vulcanică pentru a asigura siguranța populației și a traficului aerian din zonă.

Mount Lewotobi Laki-laki erupts as alert level raised - Archipelago - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/mJz5UY8IMn pic.twitter.com/qxXTg37yv6 — The Jakarta Post (@jakpost) September 20, 2025

Ce măsuri de siguranță au luat autoritățile din Indonezi după erupția vulcanului

Șeful agenției de geologie, Muhammad Wafid, a avertizat rezidenții și turiștii să rămână la cel puțin 6 km de craterul vulcanului. El a adăugat că cenușa vulcanică ar putea perturba operațiunile aeroportuare și rutele de zbor.

„Cenușa vulcanică de la erupția Muntelui Lewotobi Laki-Laki ar putea, de asemenea, să perturbe operațiunile aeroportuare și rutele de zbor dacă se răspândește către zona aeroportului și rutele aeronavelor”, a declarat el într-un comunicat, potrivit sursei citate mai sus.

More activity from Lewotobi Laki-laki in Indonesia. Volcanic ash visible on satellite. https://t.co/J9lRbqYGqH pic.twitter.com/L7x5JQnnl1 — AvScanNZ 🇳🇿 (@NZ_Trav) September 20, 2025

Aeroportul Frans Seda din orașul Maumere, care deservește zboruri interne, și-a suspendat operațiunile în urma erupțiilor. Șeful aeroportului, Partahian Panjaitan, a declarat pentru AFP că autoritățile vor monitoriza evoluțiile pe 21 septembrie înainte de a decide dacă să redeschidă.

Cele mai importante detalii despre vulcanul Lewotobi Laki-Laki

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki este un vulcan cu două vârfuri situat în partea de sud-est a insulei Flores din Indonezia. Are o altitudine de aproximativ 1.584 metri și face parte din complexul vulcanic Lewotobi, care include și vârful Lewotobi Perempuan („femeia”), cele două formând o pereche simbolică locală, considerată „bărbat și femeie”.

Lewotobi Laki-Laki este un stratovulcan activ, caracterizat prin erupții frecvente care aruncă coloane înalte de cenușă vulcanică de până la 18 km în atmosferă. Geologic, vulcanul face parte din arcul vulcanic din Insulele Sunda Mici, provenind din subducția plăcii indo-australiene sub placa eurasiatică, ceea ce face zona extrem de activă seismic și vulcanic.

Lewotobi Laki-Laki este monitorizat permanent de agențiile indoneziene de vulcanologie și de autoritățile locale din cauza riscurilor pe care le prezintă pentru populația locală și infrastructura turistică din apropiere.

Vulcanul Lewotobi Laki-Laki a erupt de mai multe ori în 2025

Cele mai recente activități ale vulcanului Lewotobi Laki-Laki din Indonezia includ o serie de erupții puternice începând cu luna iunie 2025 și continuând până în septembrie 2025. În 18 iunie 2025, vulcanul a intrat sub alertă maximă, declanșând nori piroclastici care au coborât pe versanți până la 5 km, iar cenușa eruptă a ajuns până la o înălțime de 18 km în atmosferă.

Un alt episod important a avut loc la începutul lunii august 2025, când o coloană de cenușă a atins o înălțime de aproximativ 10 km, iar în septembrie 2025 s-au înregistrat mai multe erupții care au produs coloane de materie vulcanică aruncată în aer pe o distanță de până la 6 km deasupra craterului.