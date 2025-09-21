Evenimentul „Gusturi și tradiții de Bihor” a fost organizat la Oradea

Evenimentul „Gusturi și tradiții de Bihor” a adus în prim-plan bucătăria și tradițiile locale în parcul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea.

Sâmbătă a debutat cea de-a treia ediție a acestui eveniment, care reunește producători locali și meșteri populari. Potrivit Bihon.ro, locul s-a umplut de arome, iar vizitatorii au avut ocazia să deguste o varietate de preparate tradiționale.

Preparatele tradiționale bihorene care s-au pregătit la festivalul de la Oradea

În centrul atenției s-au aflat celebrele plăcinte de Briheni, preparate cu brânză de vacă sau spanac. Vizitatorii au putut savura și alte specialități locale, precum pâine cu brânză și ceapă roșie, stropită cu clisă, sarmale cu păsat și gulașul cu fasole. Nu au lipsit nici iahnia de fasole cu cârnați sau tocănița de pui cu găluște, servite alături de pâine proaspătă de Salonta.

Pentru a completa experiența culinară, participanții au putut alege între vin, pălincă sau bere artizanală rece. Un aspect interesant în acest an, a fost implicarea elevilor Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea, care au preparat sarmale cu păsat și scovergi, un preparat delicios pe care românii îl pot face după o rețetă simplă și acasă.

Ce produse locale au putut cumpăra participanții de la târg

Evenimentul a pus accent pe mâncarea tradițională specifică Bihorului, bazată pe rețetele din volumul „Rețete tradiționale de Bihor”. Vizitatorii au putut accesa informații despre diverse preparate prin intermediul codurilor QR amplasate pe panouri informative.

Participanții au avut posibilitatea să achiziționeze o gamă variată de produse locale, de la carne și brânzeturi, până la fructe proaspete, must, zacuscă și dulcețuri. Tincău Teodor din Girișu de Criș a prezentat uleiuri presate la rece, evidențiind calitățile și efectele lor tămăduitoare.

Care este programul spectacolelor de la festivalul din Oradea

Seara de sâmbătă a fost animată de muzică populară, cu participarea mai multor ansambluri folclorice. Evenimentul continuă și duminică, între orele 13.00 – 21.30, cu noi experiențe gastronomice și spectacole folclorice.

„Gusturi și tradiții de Bihor” este organizat de Consiliul Județean Bihor și alte instituții locale, cu intrare liberă pentru public. Acest eveniment reprezintă o oportunitate excelentă pentru localnici și turiști de a descoperi și aprecia bogăția culinară și culturală a regiunii Bihor.