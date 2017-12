Academicianul Victor Voicu și profesorul doctor Maria Dorobanțu, al căror prestigiu a depășit de mult granițele României, au fost acceptați ca membri corespondenți în Academia Franceză de Medicină, una dintre cele mai prestigioase din lume. Victor Voicu a spus că este onorat de această recunoaștere și că în continuare va munci cât îl ”va lăsa Creatorul”. Ambasadorul Luca Niculescu a declarat, pentru Libertatea, că este foarte important pentru România ca doi profesori români să devină, în aceeași zi, membri ai uneia dintre cele mai importante academii medicale din lume.

A face parte din Academia Franceză de Medicină presupune un parcurs profesional de excepție, cu rezultate medicale remarcabile, care sunt făcute publice în momentul decernării distincției de onoare.

Evenimentul remarcabil pentru medicina românescă a avut loc marți seara, într-o atmosferă extraordinară, la Academia Națională Franceză de Medicină.

Doi medici români al căror prestigiu a depășit de mult granițele țării au devenit, într-o atmosferă extraordinară, membri corespondenți ai Academiei Franceze de Medicină. Distincția de onoare le-a fost acordată academicianului Victor Voicu, medic farmacolog, doctor în medicină, secretar general al Academiei Române, și profesorului doctor Maria Dorobanțu, membru al Academiei de Știinte Medicale, șeful Clinicii de Cardiologie a Spitalului de Urgență Floreasca din București.

Până acum erau doi români în acest for, profesorul doctor Irinel Popescu, președintele Academiei Române de Științe Medicale și directorul Centrului de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Bucureşti, și profesorul Nicolae Manolescu, medic veterinar.

Ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, prezent la eveniment, a declarat, pentru Libertatea, că este o zi foarte importantă, pentru că doi profesori români au devenit membri corespondenți ai Academiei Medicale din Franța, una dintre cele mai importante din lume.

”Aș spune că au fost câteva țări din care au venit membri corespondenți, dar România este singura țară din care au venit doi. Au fost francezi, apoi câteva țări cu câte unu și din România au venit doi. Mi-a plăcut că atunci când doamna profesor Dorobanțu urca pe scenă, în spatele meu erau doi cardiologi care vorbeau în franceză și au spus: ”Ea este Maria Dorobanțu, autoarea acelor celebre lucrări despre hipertensiune”. Deci m-am simțit foarte bine”, a spus ambasadorul Luca Niculescu, care a stat la ceremenia de la Academia Franceză de Medicină între cei doi profesori români.

Academicianul Victor Voicu a spus că este onorat de această recunoaștere. ”Este o onoare pentru mine ca om, ca individ, ca om de știință, ca medic, ca reprezentant al școlii medicale românești, este o onoare pentru că școala medicală franceză a stat la originile formării școlii medicale românești aproape două secole. Gândiți-vă la Carol Davila, cu înființarea învățământului medical superior românesc în 1857, deci avem aproape 200 de ani. Marile școli pe specialități s-au format tot în Franța, bacteriologia, virusologia, neurologia și altele, toate s-au fomat în marele clinci. Actualmente, mulți dintre cei care sunt performanți în medicina românească sunt formați în Franța. Noi avem o mare recunoștință pentru școala medicală franceză și, implicit, onoarea care ni se acordă este un semn că apreciază pe cei ce s-au format în acești ani. De acum încolo, muncesc în continuare cât mă va lăsa Creatorul”, a spus proaspătul membru al Academiei Franceze de Medicină.

Prezent la evenimentul de la Paris, profesorul Irinel a spus că a venit special, pentru că nu putea să lipsescă de la un moment de o asemenea anvergură și de recunoaștere a medicinei românești.

”Ținând cont că medicina franceză rămâne una dintre cele mai dezvoltate din Europa și din lume, este clar că înseamnă o mare onoare pentru medicina din România acest moment. Evident, criteriile de admitere rămân la fel de exigente, de asta spun că înseamnă o mare onoare. Și faptul că domnul academician Voicu, care este și secretar general al Academiei Române, a devenit astăzi membru, cred că este important pentru noi toți. Mai întâi, ca recunoaștere a valorii individuale și a medicinei din care vine, dar și a posibilității de a dezvolta relațiile cu sistemul academic francez, care este unul foarte puternic, recunoscut în întreaga lume și, de ce să nu spunem, poate cu ajutorul lui medicina remânească va putea și ea să iasă în lume mai mult”, a adăugat Irinel Popescu.

Pentru profesorul Irinel Popescu, relația cu Franța este una mai veche. ”Din 2007 am fost însărcinat de președintele de atunci al Academiei de Medicină din România să stabilesc o relație cu Academia Franceză și am organizat o vizită a acesteia la București și vizita reciprocă a Academiei de Medicină din România la Paris. Au fost două vizite foarte reușite, cu sesiuni științifice comune, dar și cu partea turistică, de care partea franceză a fost extrem de încântată, și care au pus bazele unei colaborări viitoare. În momentul în care eu însumi am ajuns președintele Academiei de Științe Medicale din România, am reluat această inițiativă și, din nou, am avut vizite și ședințe științifice comune. Sunt cel puțin zece ani, iar această relație s-a concretizat prin conferințe științifice la cel mai înalt nivel.

Pentru a accede în Academia Franceză de Medicină, criteriile sunt foarte riguroase. ”Recent, am avut ocazia să particip la astfel de filtre academice pentru admiterea de noi membri. Mi-am dat seama că nu este ușor pentru cineva care vine dintr-un sistem de sănătate, încă insuficient finanțat, să reușească să publice și să aibă rezultate care să permită un acces ușor într-o instituție cum este Academia Franceză de Medicină, pentru că ele nu țin numai de volumul de muncă, țin și de posibilitățile financiare ale sistemului medical din mijlocul căruia vii. Or, atunci când acest sistem are multiple posibilități, când oferă granturi consistente și când în spitale totul se peterece extrem de riguros, începând de la evaluarea bolnavilor și până la urmărirea lor la distanță, deci ai la dispoziție date pe care le publici și poți să accezi la medicina de vârf, atunci este ceva mai ușor. Dar, atunci când, din contră, te lupți cu toate greutățile cu care ne luptăm noi acasă, atunci este ceva mai greu”, a mai spus profesorul Irinel Popescu, membru al Academiei Franceze de Medicină.