Tranzacția care nu s-a mai făcut

În 2023, evoMAG a anunțat intenția de a cumpăra retailerul online Elefant.ro, însă afacerea s-a blocat înainte de semnarea finală. Oficial, decizia de a opri procesul a fost pusă atunci pe seama acționarilor elefant.ro. La acel moment, Mihai Pătrașcu declara pentru Profit.ro că rămâne interesat de o eventuală preluare:

„Suntem în continuare interesați de elefant.ro și, din perspectiva noastră, discuțiile pot fi reluate oricând”.

Lucrurile au evoluat însă diferit. În primăvara anului 2025, compania Elefant Online a intrat în insolvență la propria cerere, iar afacerea a fost preluată ulterior de Grupul Litera, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de carte din România.

Pătrașcu: „Există și în antreprenoriat oameni neserioși”

La conferința Profit E-commerce – Ediția a VI-a, Mihai Pătrașcu a vorbit deschis despre eșecul tranzacției, la aproape doi ani după anularea acesteia.

„Nu vreau să dau foarte multe detalii, dar, din păcate, există și în industria de antreprenoriat oameni neserioși. Ne-am oprit să preluăm cu două zile înainte, după ce am muncit foarte mult, am consumat mulți bani, am investit acolo. Bine că ne-am oprit, că ne trăgeau și pe noi și ne distrugeau businessul la care am muncit foarte mult. Dar a fost o decizie grea”, a spus Pătrașcu.

El a adăugat că întreaga experiență a fost „o lecție dură” pentru evoMAG și că, în prezent, compania alege să discute cu alte două magazine online, cu scopul de a crea un grup mai solid, format din branduri nișate.

„Ne-am dus cu bună credință și nu am primit aceeași bună credință. În businessul de retail e foarte simplu: ori crești, ori mori. Nu există să stai pe loc, pe aceleași cifre”.

Replica lui Ion Sturza: „O pălărie prea mare pentru el”

Declarațiile lui Pătrașcu au fost urmate de un răspuns dur din partea lui Ion Sturza, fondatorul elefant.ro și acționar majoritar la momentul respectiv.

„Elefant și evoMAG aveau acționari comuni. Mihai a avut acces permanent la toate datele. Ba, mai mult, a condus de facto, a aprobat planuri și plăți în Elefant, timp de aproape un an, cu consimțământul acționarilor. S-a dovedit o pălărie prea mare pentru el, dar și o relaxare din partea noastră. A fost o iluzie a tuturor că se poate”, a declarat Sturza pentru Profit.ro.

Fostul acționar al elefant.ro mai spune că, în urma încheierii procesului, Pătrașcu și-a recuperat o mare parte din sumele investite.

„Într-un fel, a ieșit pe plus, cu obligația de a aduce în viitor randament pe capital. Nu-l suspectez de rea-credință. E un antreprenor onest și muncitor, dar fiecare dintre noi are limitele sale”.

Grupul Litera: „Nu avem nicio legătură cu disputa din trecut”

În prezent, elefant.ro este deținut de Grupul Litera, după o tranzacție realizată în 2025 printr-un proces transparent, negociat cu administratorul judiciar. Reprezentanții Grupului au transmis pentru Profit.ro că actualul brand nu are nicio legătură cu conflictul dintre Pătrașcu și Sturza.

„Actualul proprietar al brandului elefant.ro nu are nicio legătură cu situația la care face referire domnul Pătrașcu. Prioritatea noastră rămâne dezvoltarea brandului elefant.ro și consolidarea poziției sale ca unul dintre principalii jucători din piața de carte și e-commerce din România, oferind clienților cea mai bună experiență în achiziția de carte online”.

Un eșec care s-a transformat în lecție de business

Tranzacția ratată dintre evoMAG și elefant.ro rămâne una dintre cele mai discutate mișcări de pe piața locală de e-commerce din ultimii ani.

Pentru Mihai Pătrașcu a fost o oprire la timp care, spune el, „a salvat businessul evoMAG”. Pentru Ion Sturza, o dovadă că unele planuri pot deveni „o pălărie prea mare” pentru cei implicați.

Între timp, elefant.ro a fost restructurat, evoMAG a continuat creșterea independentă, iar piața online din România s-a maturizat, după un deceniu în care a fost dominată de competiție acerbă, extinderi ratate și parteneriate eșuate.

Mai ales femeile nu au voie să facă efort fizic de Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie. Care sunt superstițiile zilei
Știri România 13:38
Mai ales femeile nu au voie să facă efort fizic de Sfânta Parascheva, pe 14 octombrie. Care sunt superstițiile zilei
Sistem audio-video montat într-o mașină de Poliție din Mehedinți: "Fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii"
Știri România 13:31
Sistem audio-video montat într-o mașină de Poliție din Mehedinți: „Fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”
Monden

Reacția Ioanei Ginghină după ce a fost criticată că încă mai vorbește despre Alexandru Papadopol la șase ani de la divorț: „Vă răspund"
Stiri Mondene 13:25
Reacția Ioanei Ginghină după ce a fost criticată că încă mai vorbește despre Alexandru Papadopol la șase ani de la divorț: „Vă răspund”
Unde ar fi trebuit să meargă Marinela Chelaru pe 30 octombrie 2025: „Ne propusesem neoficial"
Stiri Mondene 13:15
Unde ar fi trebuit să meargă Marinela Chelaru pe 30 octombrie 2025: „Ne propusesem neoficial”
Politic

Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Exclusiv
Politică 10:30
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
Politică 09:09
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
