Potrivit informațiilor obținute de Europa Liberă Moldova de la Agenția pentru Servicii Publice (ASP), zeci de mii de oameni solicită în fiecare an cetățenia Republicii Moldova, iar cele mai multe cereri depuse din 2022 încoace, și anume peste 55%, vin din partea cetățenilor ruși, de regulă oameni născuți în perioada sovietică pe teritoriul actualei Republici Moldova sau descendenți ai acestora.

Pentru mulți dintre ei, cetățenia Republicii Moldova este doar un pas intermediar, iar obiectivul final este cetățenia României, țară membră UE și NATO.

Mulți dintre solicitanții cetățeniei Republicii Moldova apelează la serviciile unor firme specializate de la Chișinău. Segmentul-țintă îl reprezintă cei care fug din Rusia din cauza războiului.

Totuși, obținerea prin „procedura simplificată a cetățeniei moldovenești s-a încheiat”, și-a anunțat o firmă clienții în urma intrării în vigoare a noilor reguli.

Aprobate de Parlament în luna iunie și intrate în vigoare la sfârșitul anului trecut, amendamentele la legea cetățeniei fac obligatorie cunoașterea limbii române și a Constituției și introduc un examen în acest sens pentru toți cei care o solicită, indiferent de procedură, adică naturalizare, redobândire sau recunoaștere.

Sunt exonerați de adeverința de luare a examenului persoanele cu dizabilități severe, minorii sub 14 ani și cei cărora li se acordă cetățenia în interesele Republicii Moldova.

„Programul privind cetățenia se închide!”, anunță o altă firmă pee website-ul său.

Mesajul oferă și o explicație: din 24 decembrie a fost introdus un examen la limba română și Constituție, așa încât „98% nu vor putea trece”.

Cele mai multe cereri de cetățenia Rep. Moldova venite din partea cetățenilor ruși s-au înregistrat în 2024, dar în 2025, interesul rușilor a început să scadă, notează sursa citată.

Într-o explicație dată Europei Libere, Agenția pentru Servicii Publice (ASP) a spus că o parte semnificativă dintre cei eligibili au făcut solicitările în anii precedenți, ceea ce a temperat cererile, iar autoritățile Rep. Moldova și-au intensificat verificările privind „respectarea condițiilor legale și a autenticității documentelor depuse”.

„Acest context a determinat o abordare mai prudentă din partea solicitanților și a descurajat depunerea cererilor incomplete sau neconforme”, a precizat ASP.

În pofida scăderii din primele 11 luni ale anului trecut, autoritățile au înregistrat o „creștere considerabilă” a cererilor în decembrie 2025.

ASP crede că mai mulți solicitanți s-au grăbit să-și transmită dosarele înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

Portalul zonadesecuritate.md, specializat în regiunea transnistreană, a aflat că în decembrie a crescut mai ales numărul de cereri pentru cetățenie depuse de locuitori ai acestui teritoriu separatist din estul Rep. Moldova.

Cetățenia Rep. Moldova a devenit atractivă pentru ruși mai ales după lansarea invaziei din Ucraina, oferindu-le astfel posibilitatea de a avea cetățenia unui stat asociat cu UE, respectiv și posibilitatea de a circula, munci și trăi liber în UE, dar și în alte state asociate – privilegiu de care majoritatea rușilor nu mai pot beneficia din cauza agresiunii militare a Kremlinului.

