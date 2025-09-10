Contextul adoptării rezoluției

Această decizie vine la o zi după ce președinta Maia Sandu a avertizat, într-un discurs în fața Parlamentului European, că Republica Moldova nu va putea face față amenințării lui Vladimir Putin fără sprijinul UE.

Rezoluția a fost adoptată cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 de abțineri.

Principale solicitări ale rezoluției

Europarlamentarii cer accelerarea procesului de aderare și începerea negocierilor pe capitole.

„Moldova a demonstrat că este pregătită să facă următorul pas”, a declarat Siegfried Mureșan.

De asemenea, se solicită creșterea sprijinului financiar și tehnic pentru Republica Moldova în fața amenințărilor din partea Rusiei.

Importanța strategică a Republicii Moldova

„Siguranța Uniunii Europene depinde de siguranța Republicii Moldova. Tocmai de aceea, Rusia încearcă să frâneze parcursul european al Republicii Moldova, să o readucă în sfera sa de influență și să o folosească, așa cum procedează cu Belarus, în atacarea Ucrainei și a Uniunii Europene”, a explicat Mureșan.

Rezoluția cere ajutor pentru Republica Moldova în organizarea de alegeri libere și corecte.

Acest lucru vine în contextul unor „încercări repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sponsorizați de Rusia de a destabiliza Moldova”.

Situația din Transnistria

Parlamentul European reiterează apelul către Rusia de a-și retrage forțele militare din regiunea Transnistria și de a susține o soluționare pașnică a conflictului, respectând suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei.

Parcursul european al Republicii Moldova

Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată în iunie 2022, iar în decembrie 2023 s-a aprobat deschiderea negocierilor de aderare.

Prima conferință interguvernamentală Moldova-UE a avut loc pe 25 iunie 2024, marcând începutul oficial al negocierilor.

Liderii UE au invitat Consiliul să treacă la următoarele etape în procesul de aderare, prin deschiderea grupurilor tematice, atunci când condițiile vor fi îndeplinite.

António Costa, președintele Consiliului European, a declarat că după alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, UE va avea condițiile necesare pentru a demara procedurile de preaderare.

