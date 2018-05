Sunt 14 ani în care cel pe care l-am poreclit poliţistul-schijă din cauza sutelor de “săgeţi” ce i-au străpuns trupul în momentul în care cisterna cu azotat de amoniu a explodat, a fost urmărit imaginile din acele momente. Nişte coşmaruri care se repetă an de an, pe 24 mai.

Sute de schije i-au străpuns trupul

Şeful de post Gabi Hurlup a avut norocul să scape cu viaţă. Nu şi alţi 18 pompieri, jurnalişti şi soferul camionului care se aflau la faţa locului. Sute de bucăţi mici din mastodontul din metal i-au provocat zeci de răni. Chiar şi acum după atîţia ani, poliţistul, care acum lucrează la Serviciul de Investigaţii Criminale al Poliţiei Buzău, resimte dureri.

Poliţistul merge în fiecare an la băi din cauza rănilor

“Am rămas cu sechele, merg în fiecare an la băi. Încă mai am schje. Chiar zilele trecute s-au adunat vreo şapte, opt într-un loc de pe corp, dar am zis să le las să se mai adune ca să le duc la fier vechi”, face haz de necaz ofiţerul. Ba chiar unii prieteni i-au spus că anul acesta şi-a făcut buletinul. “24 mai e ca o a doua zi de naştere”, a declarat în exclusivitate pentru Libertatea gabi Hurlup.

Are un băiat de aproape 13 ani

La mai bine de un an de la ceea ce se putea transforma într-o tragedie pentru familia lui, Dumnezeu i-a mai dat un dar. Pe băieţelul Mario care, între timp, a devenit un adolescent. Copilul face box cu Bogdan Dinu, unul dintre campionii la categoria grea cu care se mândreşte Buzăul. “Trăiesc prin el, tot ce fac e pentru el. Şi evident, şi pentru soţia mea, Oana, care mi-a fost alături în cele mai cumplite momente”, îmi spune, mândru de familia lui, Gabi.

Explozia de la Mihăileşti a avut loc pe 24 mai 2004

În dimineața de 24 mai 2004, un camion încărcat cu 20 de tone de azotat de amoniu s-a răsturnat pe marginea drumului la Mihăilești – Buzău. Ceea ce părea un banal accident de circulație, fără victime, s-a transformat, în doar câteva clipe, într-un măcel. Un camion cu o încărcătură periculoasă – 23 de tone de azotat de amoniu – s-a răsturnat în șanț. Cabina a luat foc și, în scurt timp, la fața locului au venit ajutoare și o echipă a Antenei 1.

Au murit pompieri, jurnalişti, săteni şi soferul camionului

Nici unul dintre oamenii care se aflau lângă camionul ieșit de pe șosea nu a realizat pericolul care îi pândea. La ora 5.47, o explozie nimicitoare a luat 18 vieți. Victime au fost pompierii, jurnaliștii Elena Popescu și Ionuț Barbu, sătenii veniți să dea o mână de ajutor și șoferul autotrenului, craioveanul Florin Marcu.

