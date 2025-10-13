Cuplu executat în public în Coreea de Nord

Execuția a avut loc într-o piață goală din Mirim, în districtul Songshin-Songhwa, în fața a peste 200 de localnici, inclusiv copii și adolescenți. Potrivit Onet, locul execuției a fost schimbat în ultimul moment de la poligonul Daewon-ri.

Autoritățile au ordonat prezența comercianților locali și a proprietarilor de standuri, transformând evenimentul într-o „lecție obligatorie de supunere față de stat”. Părinții care nu aveau unde să-și lase copiii au fost nevoiți să-i aducă, iar elevii care treceau prin apropiere s-au alăturat mulțimii pentru a asista la execuție.

Cuplul executat

Soții executați și-au construit averea din vânzarea și repararea bicicletelor electrice și a pieselor de motocicletă. Succesul lor a stârnit nemulțumirea autorităților locale și a concurenței. Au fost arestați în august și condamnați la moarte o lună mai târziu, după interogatorii comune ale Ministerului Securității Statului și Ministerului Securității Publice.

Autoritățile au descris execuția ca o «măsură preventivă împotriva perturbărilor economice și un exemplu de disciplină de partid». Pe lângă cuplu, peste 20 de persoane din anturajul lor au primit sentințe de închisoare sau au fost trimise în lagăre de muncă.

Impact și reacții

Martori citați de surse relatează că după execuție, pe piață s-a instalat o atmosferă de teamă. Comerțul aproape a încetat, iar prețurile pieselor de bicicletă și ale bateriilor au crescut brusc.

Cea mai mare controversă a fost prezența copiilor printre martori.

„Nu a fost doar o pedeapsă pentru încălcarea legii economice. A fost o demonstrație de forță și o încercare de a insufla teamă în întreaga societate, mai ales în rândul tinerilor. În Coreea de Nord, toată lumea trebuie să știe că statul poate pedepsi pe oricine dorește”, a declarat un martor.

