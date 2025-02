Articol de Christopher Miller (Kiev), Joe Sinclair (Londra).

Numărul mare de astfel de crime conduce spre ideea unui model mai larg care indică o politică sistematică. Investigația dezvăluie identitatea suspectă a unui soldat rus care este filmat luând parte la execuția în masă a soldaților ucraineni care s-au predat.

De asemenea, ridică întrebări cu privire la lanțul de comandă și la rolul Kremlinului în aceste crime de război. Poliția națională ucraineană a inițiat mai mult de 125.000 de proceduri pentru crime de război pentru o serie de infracțiuni diferite de la începutul invaziei la scară largă. Potrivit declarațiilor procurorilor, cazurile de execuție au crescut dramatic anul trecut: în 2024, au lansat investigații în 43 de incidente care au implicat 133 de decese suspecte.

Yuriy Belousov, șeful departamentului ucrainean pentru crime de război din cadrul biroului procurorului general, a descris investigarea execuțiilor rusești drept „prioritatea numărul unu”. „Este cu siguranță parte a politicii. Este un sistem pe care îl vedem”, a declarat el pentru FT.

Oleg Iakovlev, un soldat în vârstă de 32 de ani din cadrul Brigăzii 30 de puști cu motor a Gărzilor Separate din Rusia, a postat în ianuarie pe canalul său de YouTube videoclipul, acum șters, al execuției în masă. Înregistrarea arată cum un soldat rus cu cagulă ordonă prizonierilor de război ucraineni neînarmați să se îndrepte spre o grămadă de bușteni. Soldatul și alți soldați ruși împușcă șase ucraineni în spate de la mică distanță. Soldații ruși se referă la bărbatul cu cagulă din filmare cu apelativul „Sara”.

Acesta este același nume pe care Iakovlev îl folosește pentru a se referi la el însuși într-un videoclip rap online și un nume care îi este adresat într-un alt videoclip postat pe canalul său YouTube. Anchetatorii ucraineni pentru crime de război au deschis o investigație cu privire la aceste crime.

FT a solicitat unei echipe de specialiști în expertiză audio să compare vocea din videoclipul execuției cu clipurile de pe rețelele sociale ale lui Iakovlev. Echipa, formată din asociați ai Chartered Society of Forensic Sciences, a concluzionat că amprentele audio ale videoclipurilor prezintă „elemente puternice de similitudine”. Din cauza modului în care rețelele de socializare comprimă fișierele audio, potrivirile definitive sunt dificile. Iakovlev a negat implicarea, adăugând că soldatul rus din videoclip „i-a ucis pe acei tipi cu un motiv”.

Potrivit autorităților ucrainene, unitatea sa a fost implicată în mai multe crime de război, inclusiv execuții pe câmpul de luptă. În iulie, președintele rus Vladimir Putin a acordat brigăzii un premiu pentru „curaj și eroism”. Kremlinul și Ministerele ruse ale Apărării și Afacerilor Externe nu au răspuns la solicitările de comentarii. Moscova a respins în trecut acuzațiile privind execuțiile ca fiind „propagandă”, iar comandamentul său militar a acordat chiar premii soldaților acuzați de Kiev de implicare în uciderea a patru prizonieri de război ucraineni.

Documentarul FT a cartografiat mai mult de 30 de cazuri suspecte de execuție, multe dintre ele surprinse de drone și de telefoane mobile, pentru a arăta cum au avut loc incidente de-a lungul liniei frontului. Procurorii și organizațiile pentru drepturile omului susțin că aceasta este o dovadă a faptului că execuțiile nu sunt acțiuni ale unor unități necinstite, ci fac parte dintr-o politică sistematică.

„Pe orice teritoriu pe care se luptă acum cu oamenii noștri, soldații noștri sunt toți expuși unui risc ridicat de a fi executați”, a declarat Belousov. „Din nou, este un semn al politicii”.

Au contribuit: Alison Killing, Chris Campbell, Peter Andringa, Rachel Rees și Sam Joiner.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

