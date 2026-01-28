Exercițiul are ca scop verificarea capacității de reacție, coordonare și mobilizare a structurilor militare implicate.

„Statul Major al Forțelor Terestre desfășoară miercuri, 28 ianuarie, un antrenament ce implică deplasări de tehnică și echipamente militare pe raza municipiului București”, au transmis reprezentanții instituției într-un comunicat oficial.

Totodată, aceștia au subliniat că exercițiul este inclus în Planul activităților de instruire și se desfășoară periodic pentru testarea procedurilor operaționale.

„Exercițiul face parte din Planul activităților de instruire și se desfășoară periodic pentru a testa capacitatea de reacție a structurilor din subordinea SMFT”, au mai precizat oficialii Forțelor Terestre Române.

Pentru a minimiza impactul asupra traficului din Capitală, deplasările tehnicii militare au fost programate în intervale orare bine stabilite, ținând cont de fluxurile obișnuite de trafic. Autoritățile au anunțat că măsurile luate urmăresc să reducă disconfortul provocat șoferilor și pietonilor.

„Vă cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic”, au adăugat reprezentanții Forțelor Terestre Române.

Astfel de exerciții sunt esențiale pentru menținerea nivelului operațional și pentru asigurarea unei reacții rapide și coordonate din partea armatei române în caz de necesitate. Cetățenii sunt îndemnați să manifeste înțelegere pe durata desfășurării activităților militare din oraș.

